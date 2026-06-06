7 de junio de 2026 Inicio
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La advertencia del exviceministro de Luis Caputo: "No hay que ser optimistas con una reactivación económica"

Joaquín Cottani analizó la relación entre el crecimiento de la actividad y el Índice de Precios al Consumidor. "Hay un conflicto entre mantener la inflación baja y lograr la reactivación de la economía", expresó.

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Joaquín Cottani

Joaquín Cottani, exviceministro de Economía.

El exviceministro de Economía en la gestión de Luis Caputo, Joaquín Cottani, alertó sobre el programa impulsado por el Gobierno y expuso que no advierte "razones para ser demasiado optimista sobre que el segundo semestre del año vaya a traer una recuperación económica".

Caputo durante su exposición.
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En diálogo con Radio Splendid, Cottani reconoció su pesimismo por el plan económico de cara a los próximos meses y se refirió al Índice de Precios al Consumidor: "Yo no veo razones para ser demasiado optimista sobre que el segundo semestre del año vaya a traer una recuperación económica. Hay un conflicto entre mantener la inflación baja y lograr la reactivación de la economía. No hay causas permanentes para que la inflación sea alta cuando hay disciplina fiscal y monetaria".

En tal sentido, señaló que la economía permanece atrapada en un "círculo vicioso" y expresó que hay algunos sectores con capacidad de financiamiento internacional que se encuentran en crecimiento, mientras que otros permanecen rezagados.

Luis Caputo - AmCham 2026 11-4-26
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Por otro lado, destacó la compra de dólares del Banco Central en las últimas ruedas, ya que afirmó que el Gobierno se aseguró el financiamiento para pagar deuda. También hizo alusión al valor del dólar y marcó que es una señal positiva una depreciación "ordenada", sin que haya "un salto cambiario demasiado fuerte".

"El Gobierno está manejando con buen pulso una situación que sigue siendo difícil de transitar. Mantener el tipo de cambio, sin que se deprecie mucho, obliga a tener una política monetaria muy restrictiva", agregó en esta línea.

El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para los "dólares del colchón"

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. El anuncio oficial ocurrió durante la jornada de cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

El titular de Hacienda comparó esta propuesta con la reciente reforma de modernización laboral, bajo la premisa de que ambas herramientas aportan a la regularización de fondos. Según su visión, una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y profundizar el superávit fiscal.

La estrategia de la administración nacional tiene como meta el ingreso de divisas al circuito formal para reactivar la actividad productiva interna. "Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento", sostuvo Caputo.

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