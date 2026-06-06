La Joaqui y un testimonio desgarrador: "Soy sobreviviente de reiterados intentos de femicidio" La cantante eligió una semana sensible para hablar sobre lo que sufrió años atrás. El mensaje, lleno de profundo significado, se lo dedicó a Cazzu, quien la ayudó en su peor momento: "Hoy soy La Joaqui porque otra mujer me rescató a tiempo del dragón". Agregar C5N en









La cantante dio a conocer que su nuevo canal de YouTube lleva su nombre artístico.

En el marco de una semana sensible y pocos días después de las movilizaciones por Ni Una Menos, La Joaqui leyó este sábado una carta abierta en la que realizó un extenso descargo contando que fue víctima de violencia de género y sobrevivió "reiterados intentos de femicidio". Sus palabras dejaron al borde del llanto a sus compañeros de PLP, el programa que conduce con Flor Jazmín Peña en Luzu.

La cantante decidió compartir un mensaje que no pasó inadvertido y generó repercusión. Tiempo atrás, explicó cómo atravesó aquellos tiempos oscuros de su vida. "No tenía celular, no tenía redes, había perdido mi carrera, tenía otro bebé. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía plata", relató. En ese sentido, recordó el único número de teléfono que tenía: el de Cazzu, a quien llamó para pedir ayuda.

"Hoy soy La Joaqui porque otra mujer me rescató a tiempo del dragón, porque otra mujer vio lo que nadie más veía y lo que yo tampoco veía y por vergüenza ocultaba. Otra mujer me dio un hogar para mí y mis bebés que yo no podía haber adquirido”, explicó La Joaqui en un pasaje de su emotivo testimonio.

La Joaqui y su amistad con Cazzu, quien la salvó Luego explicó el sostén que representó para ella la presencia de Cazzu: "Me compró pañales y contuvo hasta que la vida me dio revancha y me volví a armar. ¿Cuántas historias más necesitamos para completar la comprensión del cuento? La película es siempre la misma, lo único que cambia es la actriz. Muchas no pudieron contarla, yo tengo la fortuna de poder hacerlo".