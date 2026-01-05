Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores A horas de la noche, distintos usuarios de redes sociales comenzaron a subir videos donde se escucharon disparos en las inmediaciones de la sede del Gobierno de Venezuela. Por + Seguir en







Tensión en Venezuela por un tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Distintos videos que circularon en las últimas horas en la red social X registraron un tiroteo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. En las imágenes se observan disparos, corridas y el desplazamiento de efectivos militares, aunque hasta el momento no hay información oficial que confirme el origen ni las características del incidente. Tampoco se reportaron víctimas ni heridos.

Según las primeras versiones, varios drones habrían sobrevolado el Palacio de Miraflores, lo que habría motivado la respuesta armada y generado escenas de pánico entre los habitantes de Caracas. El origen y la procedencia de esos dispositivos aéreos aún no fueron esclarecidos.

Por el hecho comenzaron a evacuarse ministerios y sedes gubernamentales ubicadas en el centro de la capital, zona donde se registraron los enfrentamientos. En paralelo, comercios y espacios aledaños fueron cerrados por la emergencia, dejando a clientes y vecinos resguardados en el interior de esos lugares mientras se normaliza la situación.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes, pocas horas después de que la Asamblea Nacional juramentara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, en un contexto de máxima tensión política tras el ingreso de tropas estadounidenses a territorio venezolano y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Embed “Tiroteo”



Posible golpe de estado en el Palacio de Miraflores en Caracas



NOTA EN DESARROLLO.-