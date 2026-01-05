5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

A horas de la noche, distintos usuarios de redes sociales comenzaron a subir videos donde se escucharon disparos en las inmediaciones de la sede del Gobierno de Venezuela.

Por

Tensión en Venezuela por un tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Distintos videos que circularon en las últimas horas en la red social X registraron un tiroteo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. En las imágenes se observan disparos, corridas y el desplazamiento de efectivos militares, aunque hasta el momento no hay información oficial que confirme el origen ni las características del incidente. Tampoco se reportaron víctimas ni heridos.

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.
Te puede interesar:

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

Según las primeras versiones, varios drones habrían sobrevolado el Palacio de Miraflores, lo que habría motivado la respuesta armada y generado escenas de pánico entre los habitantes de Caracas. El origen y la procedencia de esos dispositivos aéreos aún no fueron esclarecidos.

Por el hecho comenzaron a evacuarse ministerios y sedes gubernamentales ubicadas en el centro de la capital, zona donde se registraron los enfrentamientos. En paralelo, comercios y espacios aledaños fueron cerrados por la emergencia, dejando a clientes y vecinos resguardados en el interior de esos lugares mientras se normaliza la situación.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes, pocas horas después de que la Asamblea Nacional juramentara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, en un contexto de máxima tensión política tras el ingreso de tropas estadounidenses a territorio venezolano y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Embed
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BryanDiaz18/status/2008337299868705165&partner=&hide_thread=false

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Policía y militantes opositores en Venezuela.

El gobierno de Venezuela decretó la detención de quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos

play

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

Donald Trump y Marco Rubio.

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

últimas noticias

play

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Hace 17 minutos
El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras.

Impuesto al Cheque: ARCA dio marcha atrás y excluyó del pago a las billeteras virtuales

Hace 24 minutos
Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus fútbolistas

Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus futbolistas: quiénes son

Hace 38 minutos
Hasta el momento no se reportaron personas afectadas por el contacto con los líquidos.

Olor nauseabundo y corte total de la Ruta 11 entre Pinamar y Ostende por un desborde cloacal

Hace 39 minutos
Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Hace 44 minutos