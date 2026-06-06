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Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia: a qué hora comienza el recital y cómo verlo

La banda del Indio Solari decidió seguir adelante con su presentación a pesar de la muerte de su líder, y el evento se podrá seguir en vivo desde todo el país.

 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. tocarán igual este sábado en Comodoro Rivadavia.

 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. tocarán igual este sábado en Comodoro Rivadavia.

Redes sociales

La muerte de Carlos Albertro "Indio" Solari conmocionó a la música argentina y fue un shock para la última banda del músico, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quienes después de conocerse la noticia decidieron realizar una transmisión en vivo del recital en Comodoro Rivadavia, programado para este sábado 6 de junio a las 21.

Hay al menos ocho detenidos tras los incidentes.
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Los músicos decidieron homenajear al ídolo del rock nacional arriba del escenario y transmitirlo en vivo para quienes no puedan asistir al Predio Ferial de la ciudad, donde se espera una convocatoria multitudinaria.

El recital podrá seguirse de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, para permitir que miles de fanáticos de todo el país y del exterior puedan participar de esta noche especial.

El show estaba previsto desde hace meses y generaba una enorme expectativa entre los seguidores de la banda en la Patagonia y en distintos puntos del país. "Decidimos mantener el concierto de mañana (por este sábado) y, aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", remarcaron luego de recibir la triste noticia.

El recital de Los Fundamentalistas: el homenaje al Indio Solari

El concierto de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia será uno de los primeros homenajes tras la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el escenario estarán Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios, quienes también replicaron el comunicado en sus redes sociales personales.

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