Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

La justicia norteamericana incluyó, no solo al mandatario venezolano, sino que sumó a su esposa y su hijo, como también a otros funcionarios en el expediente por narcotráfico y alianzas con grupos armados.

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó este sábado una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos. El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos
Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

  • Narcoterrorismo: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.

  • Conspiración para importar cocaína: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.

  • Delitos con armas y artefactos destructivos: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.

  • Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.

El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

Además, menciona pactos con el Cartel de Sinaloa y Los Zetas para garantizar protección y pasaportes diplomáticos a traficantes. El magistrado ratificó que la cúpula del poder político en Venezuela obtuvo réditos millonarios mediante esta estructura corporativa.

Los informes oficiales insisten que bajo gestión del mandatario, ahora capturado, se consolidó un sistema de transporte de estupefacientes de escala global. El proceso judicial continuará en los tribunales neoyorquinos.

Nicolás Maduro detenido

Qué es el Cartel de los Soles, según la acusación de Estados Unidos

La justicia de los Estados Unidos define al Cartel de los Soles como una presunta "empresa criminal corporativa" integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esta organización operaría desde hace años con el control de las rutas terrestres y marítimas para el egreso de mercancía ilícita hacia el Caribe y Centroamérica.

Según Washington, el grupo criminal funcionaría mediante una coordinación del mismísimo Nicolás Maduro. Afirman que el Estado venezolano, bajo esta estructura, desempeñaría el rol de facilitador logístico y protector legal de los cargamentos que luego ingresan al mercado internacional y, en particular, a Estados Unidos.

