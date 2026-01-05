6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tiroteos en Caracas: los videos más impactantes de los enfrentamientos en los alrededores del Palacio de Miraflores

Horas después de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta "encargada" de Venezuela, usuarios de redes sociales comenzaron a publicar videos en los que se escuchan disparos y detonaciones en las inmediaciones de la sede del gobierno.

Por
Tiroteos en Caracas: los videos más impactantes de los enfrentamientos en los alrededores del Palacio de Miraflores

Usuarios de redes sociales reportaron este lunes intensos tiroteos y corridas en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela, horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta "encargada". A pesar del evidente despliegue de efectivos militares y las ráfagas de disparos captadas en las imágenes, aún no existe un reporte oficial que confirme el origen del enfrentamiento ni se han reportado víctimas fatales o heridos.

Te puede interesar:

Tiroteos, detonaciones y tanquetas en los alrededores del Palacio de Miraflores

Las primeras versiones del incidente señalan que la respuesta armada se activó ante el sobrevuelo de varios drones no identificados sobre el complejo gubernamental. El ingreso de estos dispositivos al espacio aéreo restringido provocó escenas de pánico entre los transeúntes y residentes de Caracas, mientras se desconoce la procedencia y el propósito de los aparatos que motivaron la reacción defensiva.

El estallido de violencia ocurre en un clima de extrema inestabilidad institucional, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de tropas de Estados Unidos. El líder chavista, actualmente detenido en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, se declaró inocente este lunes ante la justicia de Nueva York en su primera presentación judicial, afirmó que es "un hombre decente" y aseveró: "Soy el presidente de Venezuela".

El gobierno de Venezuela publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial con la firma del presidente Nicolás Maduro y con fecha del último sábado para ordenar a la Policía "buscar y capturar" a quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos.

Los impactante videos sobre los tiroteos en Caracas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/disclosetv/status/2008336345471578162&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChrisHelali/status/2008342509194190945&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Osint613/status/2008333561166770559&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BRICSinfo/status/2008335298606887014&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AZ_Intel_/status/2008336103707648484&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jesusmedinae/status/2008336595691196852&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

Policía y militantes opositores en Venezuela.

El gobierno de Venezuela decretó la detención de quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos

play

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

Donald Trump y Marco Rubio.

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

últimas noticias

Tiroteos en Caracas: los videos más impactantes de la tensión en los alrededores del Palacio de Miraflores

Tiroteos en Caracas: los videos más impactantes de la tensión en los alrededores del Palacio de Miraflores

Hace 1 hora
play

Tiroteos, detonaciones y tanquetas en los alrededores del Palacio de Miraflores

Hace 2 horas
El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras.

Impuesto al Cheque: ARCA dio marcha atrás y excluyó del pago a las billeteras virtuales

Hace 2 horas
Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus fútbolistas

Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus futbolistas: quiénes son

Hace 2 horas
Hasta el momento no se reportaron personas afectadas por el contacto con los líquidos.

Olor nauseabundo y corte total de la Ruta 11 entre Pinamar y Ostende por un desborde cloacal

Hace 2 horas