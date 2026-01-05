Tiroteos en Caracas: los videos más impactantes de los enfrentamientos en los alrededores del Palacio de Miraflores Horas después de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta "encargada" de Venezuela, usuarios de redes sociales comenzaron a publicar videos en los que se escuchan disparos y detonaciones en las inmediaciones de la sede del gobierno. Por + Seguir en







Usuarios de redes sociales reportaron este lunes intensos tiroteos y corridas en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela, horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta "encargada". A pesar del evidente despliegue de efectivos militares y las ráfagas de disparos captadas en las imágenes, aún no existe un reporte oficial que confirme el origen del enfrentamiento ni se han reportado víctimas fatales o heridos.

Las primeras versiones del incidente señalan que la respuesta armada se activó ante el sobrevuelo de varios drones no identificados sobre el complejo gubernamental. El ingreso de estos dispositivos al espacio aéreo restringido provocó escenas de pánico entre los transeúntes y residentes de Caracas, mientras se desconoce la procedencia y el propósito de los aparatos que motivaron la reacción defensiva.

El estallido de violencia ocurre en un clima de extrema inestabilidad institucional, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de tropas de Estados Unidos. El líder chavista, actualmente detenido en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, se declaró inocente este lunes ante la justicia de Nueva York en su primera presentación judicial, afirmó que es "un hombre decente" y aseveró: "Soy el presidente de Venezuela".

El gobierno de Venezuela publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial con la firma del presidente Nicolás Maduro y con fecha del último sábado para ordenar a la Policía "buscar y capturar" a quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos.