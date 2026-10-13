13 de octubre de 2026 Inicio
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La salud de papa León XIV: qué es el adenocarcinoma de pulmón y qué cirugía le realizaron

El parte del Vaticano confirmó qué fue lo que le extirparon al Sumo Pontífice. Tras el hallazgo, los médicos retiraron un lóbulo completo y el Santo Padre deberá realizar más estudios para determinar si necesitará otro tratamiento.

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El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía torácica. 

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como continua la agenda del papa leon xiv tras su operacion y que dicen los medicos
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El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, integra los cánceres de células no pequeñas, que representan cerca del 85% de los casos, y es el subtipo más frecuente. También puede aparecer en quienes nunca fumaron, y el diagnóstico no permite establecer por sí solo el pronóstico.

La intervención, que duró 90 minutos, fue una lobectomía inferior derecha, que consiste en retirar un lóbulo completo: se extirpó el inferior del pulmón derecho, dividido en tres lóbulos mediante una técnica videoasistida, mínimamente invasiva, que utiliza pequeñas incisiones y una cámara para guiar a los cirujanos sin abrir ampliamente el tórax.

El parte médico del papa León XIV tras la operación a la que fue sometido.

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Cuando la lesión está localizada, la lobectomía permite retirar el tumor con márgenes de tejido sano, con intención curativa. Durante este tipo de intervención también pueden analizarse los ganglios linfáticos del tórax, porque sus resultados ayudan a establecer si hubo extensión y a precisar el estadio de la enfermedad.

Aunque el examen realizado durante la intervención confirmó el tipo de tumor, todavía hacen falta los resultados anatomopatológicos definitivos para conocer con precisión las características de la lesión, revisar los márgenes quirúrgicos y determinar si existe compromiso de los ganglios, datos fundamentales para definir la etapa de la enfermedad y los próximos pasos.

La cirugía no significa que el paciente deba recibir quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos. La indicación depende del estadio y las características del tumor; en algunos casos iniciales, extirpar la lesión puede ser suficiente, pero no es posible anticipar el plan de tratamiento del Pontífice con los datos difundidos hasta ahora.

Qué actividades del Vaticano cambiaron tras la operación de León XIV

El Vaticano suspendió los actos públicos del papa León XIV hasta el 20 de octubre, mientras avanza con el período de recuperación tras la intervención en el Policlínico Gemelli de Roma, sin anunciar por ahora cambios en el viaje apostólico a Sudamérica previsto para noviembre de este año.

Uno de los compromisos modificados es la misa de clausura del encuentro por los diez años de Amoris laetitia, prevista para este miércoles en la Plaza de San Pedro. En lugar del Pontífice, la celebrará el cardenal Luis Antonio Tagle, mientras la publicación del informe final quedó postergada hasta que León XIV pueda revisarlo.

La agenda de actividades públicas del papa León XIV se suspendió, en principio, hasta el 20 de octubre.

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En tanto, el programa oficial mantiene la gira apostólica del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, con llegada a Buenos Aires el 8, actividades en Córdoba el 10 y una misa en Luján el 11, aunque la evolución médica determinará si el plan puede sostenerse.

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