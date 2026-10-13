Cómo continúa la agenda del papa León XIV tras su operación y qué dicen los médicos

Tras la intervención realizada este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, el papa León XIV inició una etapa de recuperación que modificó su agenda inmediata: el Vaticano suspendió los actos públicos previstos hasta el 20 de octubre y reorganizó las actividades del encuentro eclesial por el décimo aniversario de Amoris laetitia.
El primer cambio será este miércoles 14, cuando el cardenal Luis Antonio Tagle presida la misa de clausura en la Plaza de San Pedro, en lugar del Sumo Pontífice, en una celebración reúne a participantes de la cumbre convocada por los diez años de la exhortación apostólica sobre el amor en la familia.
El papa suspenderá sus actividades públicas hasta el 20 de octubre para recuperarse de la operación pulmonar.
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También quedó postergada la publicación del informe de síntesis de la reunión, ya que León XIV pidió revisar sus conclusiones y aportar su opinión después de recibir el alta; la organización del encuentro explicó que el Papa quiere conocer los resultados de las conversaciones con los presidentes episcopales y representantes de las Iglesias orientales.
Por ahora, el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú permanece en el calendario oficial del 6 al 17 de noviembre, ya que la Santa Sede no comunicó cambios tras la operación. El tramo argentino está previsto del 8 al 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su realización dependerá de la evolución médica.
Qué dice el parte médico del papa León XIV tras su operación
El primer comunicado oficial sobre la salud de León XIV detalló que el Sumo Pontífice fue sometido a una cirugía torácica programada en el Policlínico Gemelli de Roma para tratar un nódulo pulmonar. Los especialistas decidieron extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.
El análisis del tejido durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios. El parte fue difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede y llevaba la firma del doctor Luigi Carbone y del profesor Stefano Margaritora.
El parte médico del papa León XIV tras la operación a la que fue sometido.
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En cuanto a la duración, el documento precisó que el Papa permaneció unas tres horas en el quirófano, aunque la operación se extendió por alrededor de 90 minutos. Los médicos señalaron que la intervención concluyó con éxito y que no se registraron complicaciones, antes de que el Santo Padre despertara sin inconvenientes.