Cómo continúa la agenda del papa León XIV tras su operación y qué dicen los médicos El Vaticano informó que el Pontífice se recupera tras la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar. Tendrá reposo, algunas actividades quedarán suspendidas y otras estarán a cargo de cardenales. Qué se sabe de su visita a la Argentina. Por Agregar C5N en









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Tras la intervención realizada este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, el papa León XIV inició una etapa de recuperación que modificó su agenda inmediata: el Vaticano suspendió los actos públicos previstos hasta el 20 de octubre y reorganizó las actividades del encuentro eclesial por el décimo aniversario de Amoris laetitia.

El primer cambio será este miércoles 14, cuando el cardenal Luis Antonio Tagle presida la misa de clausura en la Plaza de San Pedro, en lugar del Sumo Pontífice, en una celebración reúne a participantes de la cumbre convocada por los diez años de la exhortación apostólica sobre el amor en la familia.

El papa suspenderá sus actividades públicas hasta el 20 de octubre para recuperarse de la operación pulmonar. Web También quedó postergada la publicación del informe de síntesis de la reunión, ya que León XIV pidió revisar sus conclusiones y aportar su opinión después de recibir el alta; la organización del encuentro explicó que el Papa quiere conocer los resultados de las conversaciones con los presidentes episcopales y representantes de las Iglesias orientales.

Por ahora, el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú permanece en el calendario oficial del 6 al 17 de noviembre, ya que la Santa Sede no comunicó cambios tras la operación. El tramo argentino está previsto del 8 al 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su realización dependerá de la evolución médica.

Qué dice el parte médico del papa León XIV tras su operación El primer comunicado oficial sobre la salud de León XIV detalló que el Sumo Pontífice fue sometido a una cirugía torácica programada en el Policlínico Gemelli de Roma para tratar un nódulo pulmonar. Los especialistas decidieron extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.