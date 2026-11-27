En pleno debate presidencial, el representante del Partido Popular lanzó un comentario que ofendió a la candidata del Frente Amplio y generó una repercusión muy negativa en redes sociales.

De cara a las elecciones generales en España, un tenso cruce protagonizado durante el debate televisivo sacudió el tramo final de la campaña. El candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo , silenció Ada Colau, candidata del Frente Amplio: "Y usted, calladita".

Pedro Sánchez usó a la Argentina de Milei como advertencia para los votantes españoles

La polémica escaló rápidamente en redes sociales luego de que el fuerte cruce estuviera a los ojos del mundo. Según Feijóo, acusó a la exalcaldesa de Barcelona de haber estado "calladita" cuando el presidente Pedro Sánchez abandonó la localidad de Paiporta durante una visita a la región valenciana tras las lluvias torrenciales que provocaron al menos 233 muertes.

La discusión se originó cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantenga como diputado a Carlos Mazón (PP), quien se desempeñaba como presidente de la Generalitat Valenciana al momento de la catástrofe y cuyo entorno es investigado por la presunta falta de alertas tempranas a la población ante la llegada del temporal.

Lejos de retractarse, Feijóo ratificó sus dichos en declaraciones consignadas por la agencia ANSA y amplió sus críticas hacia el oficialismo y sus aliados: "Colau, que lleva ocho años gobernando con el PSOE, primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz, ha estado calladita . Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar, durante todos estos años de corrupción" , sostuvo el líder del PP durante este viernes.

A la polémica se sumó también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien respaldó a Feijóo al calificar a Colau de "ofendidita" y afirmar que permaneció "calladita" mientras "arruinaba" Barcelona durante su gestión municipal.

La respuesta de Colau y Sánchez a Feijóo

Por su parte, Ada Colau respondió a las críticas apelando al voto femenino de cara a los comicios: "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra e iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas", retrucó.

En la misma línea, el presidente Pedro Sánchez, quien ya había salido en defensa de Colau durante la transmisión en la que también participó el líder de Vox, Santiago Abascal, consideró que las palabras de Feijóo reflejan el "machismo" y el "paternalismo" del dirigente popular.

"Hemos visto dos candidatos, de derecha y ultraderecha, que solamente insultan, mienten y encima ha quedado bastante evidente para los ciudadanos, y especialmente para las mujeres de este país, que son abiertamente machistas", afirmó el mandatario socialista.

Pedro Sánchez usó a la Argentina de Milei como advertencia para los votantes españoles

Durante el debate, el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acusó a Javier Milei de generar una recesión económica en Argentina, como consecuencia de la "motosierra" que aplicó sobre el país. Además llamó a los españoles a pensar cuál es el modelo de país que quieren a futuro y a no imitar a los argentinos.

El candidato del PSOE y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau utilizaron a Javier Milei como ejemplo sobre el rumbo de país que los españoles deberían elegir de cara a las elecciones.

"¿Cuál ha sido el resultado de Argentina de esa motosierra? La recesión económica a la que ha llevado a Argentina el amigo del señor Abascal y del señor Feijóo", sentenció Sánchez.

Mientras que la candidata del Frente Amplio afirmó "su portavoz, Figueredo, ha anunciado hoy un recorte del gasto público de 112.000 millones de euros, que significa 11 veces más que los recortes que hizo Rajoy, con las consecuencias nefastas que tuvieron para los servicios públicos de este país".

Elecciones en España: cruces en los debates, alianzas en juego y qué dicen las encuestas



Fernanda Cornejo.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/WC4SFoeIJm — C5N (@C5N) November 27, 2026

También trataron a Milei de "amigo" del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo y al referente de Vox, Santiago Abascal. "Justo hoy también ha salido la noticia de que la Argentina entra en recesión técnica. Ha hundido la economía. Cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de salarios, caída del consumo", añadió Colau.

"Eso es lo que está haciendo su amigo Milei con exactamente la misma receta que hoy el partido de Vox ha propuesto, que significaría evidentemente desmantelar los servicios públicos y las pensiones de este país", remarcó la candidata.