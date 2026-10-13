El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

Tras una cirugía de 90 minutos para extirpar un nódulo pulmonar, el papa León XIV se recupera en su habitación del Policlínico Gemelli.

La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó el éxito de la intervención quirúrgica del Papa, en el Policlínico Gemelli. El procedimiento, enfocado en tratar un nódulo pulmonar, requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

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Tras despertar sin inconvenientes, el Santo Padre fue trasladado de vuelta a su habitación de la décima planta del Hospital Universitario de la ciudad de Roma, mientras se esperan los próximos comunicados sobre su salud tras su operación.

"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar , tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", se detalla en el comunicado.

También, dieron detalles de la operación y aseguraron que "el Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones".

En ese sentido, detallaron cómo fueron los primeros minutos, tras la cirugía: "Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta".

El Vaticano indicó que "el equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella", y que "el equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello".

Pausa en la actividad de León XIV

El Vaticano canceló todos los actos públicos del papa León XIV hasta el 20 de octubre de 2026 debido a una intervención quirúrgica programada para extirparle un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma. El Santo Padre tiene por delante una semana para la recuperación de su cirugía.

Por ahora, la Santa Sede no modificó el viaje previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su continuidad dependerá de la evolución médica postoperatoria.