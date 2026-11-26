Envían a juicio a Gérard Depardieu por la presunta violación a una actriz El actor francés de 77 años enfrentará un tribunal penal por el ataque ocurrido el 7 de agosto de 2018 contra Charlotte Arnould, quien entonces tenía 22 años. Los magistrados dictaron el sobreseimiento por un segundo hecho denunciado días después. Por Agregar C5N en









Gérard Depardieu tiene 77 años.

El Tribunal de Apelación de París confirmó este jueves el envío a juicio penal del actor Gérard Depardieu, de 77 años, por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould ocurrida el 7 de agosto de 2018 en la capital francesa. En la misma resolución, los jueces dictaron el sobreseimiento por un segundo ataque denunciado por la joven, que entonces tenía 22 años, con fecha del 13 de agosto de ese mismo año.

Tras conocerse el fallo, uno de los abogados de Depardieu, David-Olivier Kaminski, declaró en el canal BFMTV que "la justicia le ha dado la razón a medias" y agregó: "En cuanto recibamos la sentencia, estudiaremos la posibilidad de presentar un recurso de casación". Por su parte, la representante legal de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, expresó ante la prensa que la decisión supone un "alivio" para su clienta y afirmó: "Es una primicia que augura un juicio histórico".

El actor había apelado la orden de imputación dictada en agosto de 2025, tras cinco años de investigación, con el objetivo de evitar una nueva instancia judicial. A mediados de septiembre, sus defensores, Kaminski y Delphine Meillet, criticaron la resolución, rechazaron la acusación de violación por falta de pruebas de penetración sexual y sostuvieron que no hubo "ninguna intención delictiva".

Según la denuncia, los días 7 y 13 de agosto de 2018 Arnould acudió a la mansión parisina de Depardieu —a quien conoce desde la infancia— para ensayar un texto teatral, y el actor, de entonces 69 años, le impuso varias penetraciones con los dedos. La jueza de instrucción determinó que las violaciones se cometieron mediante "coacción moral derivada de un estado de aturdimiento que impidió a Charlotte Arnould protestar y huir" y remarcó que "en ningún momento" existió "el consentimiento voluntario y explícito" de la joven.

Las denuncias por delitos sexuales se acumulan contra el actor desde hace ocho años El expediente de Arnould se suma a una serie de acusaciones y denuncias judiciales que pesan sobre Depardieu desde hace ocho años. En la actualidad, el actor enfrenta otras investigaciones abiertas en París por hechos vinculados con violencia sexual en distintos rodajes.