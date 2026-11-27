El Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) compartió una serie de archivos sobre "Expedientes sobre el Bigfoot/Sasquatch" en su página web. Horas después los usuarios denunciaron que ya no se puede acceder al sitio y el contenido aparece "bloqueado". ¿Esconden la verdad?

El misterio de Pie Grande es uno de los más populares en Estados Unidos.

La publicación de una serie de documentos reavivó el misterio detras de Pie Grande , la criatura mítica conocida también como Bigfoot o Sasquatch en Estados Unidos . Sin embargo, horas después de su publicación el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) bloqueó el acceso para aquellos usuarios curiosos por descubrir la verdad. ¿Esconden algo?

Los nuevos documentos tomaron por sorpresa aquellos curiosos y fanáticos de Pie Grande, una leyenda que nació en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. El Servicio Forestal de EE.UU publicó los documentos después de que el Pentágono compartiera una nueva tanda de desclasificación de Fenómenos Aéreos No Identificado s (FANI).

Según informaron varios sitios de noticias de Norteamérica, en los documentos aparecía información sobre supuestos avistamientos, testimonios y algunas investigaciones realizadas tras la pista de Pie Grande. Pero ninguno con alguna prueba que evidencie la existencia de la leyenda.

Un informe de 1982, el cuál ahora no se puede acceder, notificaba el hallazgo de unas misteriosas huellas encontradas en la cuenca de Mill Creek , en el Bosque Nacional de Umatilla. Acompañados de unas fotografías en blanco y negro, pero el documento concluyó que "las huellas no parecen haber sido hechas por un ser bípedo de más de 136 kilos ", detallaron desde IFL Science.

" Si las huellas fueron falsificadas, alguien se tomó muchísimas molestias y prestó mucha atención a los detalles. Las marcas en el pie serían muy difíciles de duplicar. Parecen muy naturales ", compartieron desde el sitio algunas de las citas que pudieron recuperar del informe. "Casi sospecharía que para hacer los pies 'falsos' se habría tenido que usar un molde de un pie real" , escribieron.

Un relato fechado en 1980 sobre una critatura que "gruñía"

Otro documento menciona un episodio ocurrido en Petty Creek en Montana, donde un grupo de personas se toparon con una criatura que "gruñía". “Al principio pensamos que se trataba de un oso muy grande, pero los osos no caminan solo sobre sus patas traseras en distancias cortas y normalmente arrastrarían un cadáver de ese tamaño. Fuera lo que fuese, había levantado al alce entero del suelo", relataron.

El grupo comenzó a seguir las huellas durante media milla, cerca de 800 metros, donde esta criatura "había pisado un tronco de 3 pies de diámetro que yacía en el suelo, y sobre el tronco, en la nieve, pudimos ver dónde se habían arrastrado los cuernos".

"En ese momento celebramos una conferencia y decidimos que no teníamos especial interés en ponernos al día con lo que fuera, y aunque no lo confesamos en ese momento, en conversaciones posteriores descubrimos que todos teníamos una sensación de inquietud y sentíamos escalofríos recorriendo nuestra espalda", cerraron.

¿Qué es Pie Grande?

Pie Grande, conocido internacionalmente como Bigfoot o Sasquatch, es una criatura legendaria que forma parte del folclore de América del Norte. Su nombre está relacionado con el término sásq'ets, utilizado por pueblos indígenas de la región y adaptado posteriormente al inglés.

Según los relatos populares, se trataría de un ser de aspecto similar al de un primate de grandes dimensiones, que habitaría principalmente en zonas boscosas y montañosas del noroeste del Pacífico, en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las supuestas apariciones de esta criatura también fueron reportadas en otros puntos de Norteamérica, como Pensilvania, Florida, Arkansas, Luisiana y Carolina del Norte.