13 de octubre de 2026 Inicio
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El Vaticano difundió el primer parte médico del papa León XIV tras ser operado: "Concluyó con éxito"

La Santa Sede informó que el sumo pontífice fue intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar "en el plazo y de la forma previstos", por lo que ahora comenzará su recuperación en Roma.

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El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano difundió el primer parte médico sobre la salud del papa León XIV, quien fue intervenido quirúrgicamente en Roma para extirparle un nódulo pulmonar y permanece internado en el Hospital Universitario Gemelli. La operación se llevó adelante en la previa de la visita del sumo pontífice a la Argentina, prevista para entre el 8 y el 11 de noviembre, y ahora se espera que su recuperación demande de 7 a 10 días.

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En un parte médico, el Vaticano informó que la operación finalizó como se encontraba planeado. "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información", expresó la Santa Sede.

Por su parte, la corresponsal de C5N en Italia, Pamela Francescato, se refirió en De Una a los métodos utilizados por los médicos: "La operación fue con microcirugía y robótica, con anestesia general. Está en el décimo piso pero en un ala contigua al departamento papal. No es donde estuvo internado Francisco".

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El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que aparece dentro del pulmón y que suele detectarse mediante una radiografía o una tomografía computarizada. Se considera nódulo cuando mide hasta tres centímetros de diámetro. Puede encontrarse de manera accidental durante estudios realizados por otros motivos y, en muchos casos, no provoca síntomas.

Su aparición puede responder a distintas causas. Entre las más frecuentes se encuentran las cicatrices que dejan infecciones respiratorias anteriores, procesos inflamatorios y algunas enfermedades infecciosas. También existen nódulos benignos y otros que pueden estar vinculados con un tumor maligno.

Por eso, encontrar un nódulo no significa necesariamente tener cáncer. Para determinar su naturaleza, los médicos analizan su tamaño, forma, composición y evolución, además de los antecedentes clínicos del paciente. Según esos datos, pueden indicar controles periódicos, estudios adicionales o una biopsia.

Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que operó al papa León XIV

Stefano Margaritora es el médico que encabeza el equipo que operó al papa León XIV por un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos. El cirujano tiene una extensa trayectoria en el ámbito sanitario y académico italiano y es especialista en cirugía torácica, con experiencia en procedimientos mínimamente invasivos y técnicas asistidas por sistemas robóticos.

Margaritora dirige la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los centros médicos de referencia de Italia. Además, se desempeña como profesor titular de esa especialidad y dirige la escuela de posgrado en Cirugía Torácica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.

Su trabajo se concentra en el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de enfermedades que afectan los pulmones, el esófago y otras estructuras del tórax. También cuenta con experiencia en el abordaje de nódulos pulmonares y en la detección temprana del cáncer de pulmón.

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