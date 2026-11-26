El mandatario estadounidense aseguró que el planteo surgió durante el encuentro de Shenzhen y que un cambio de postura del Kremlin podría acelerar un entendimiento con Ucrania, en medio de las advertencias de la OTAN por el riesgo de una expansión del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que le pidió a su par ruso, Vladimir Putin, frenar las acciones militares contra territorios europeos durante la reunión que mantuvieron la semana pasada en Shenzhen, China, con el objetivo de facilitar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

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El mandatario difundió el planteo en Truth Social y aseguró que dedicó buena parte de la conversación al tema. Según su interpretación, una reducción de las operaciones rusas podría abrir el camino para un entendimiento entre Rusia y Ucrania y permitir que las negociaciones lleguen a buen puerto.

En su publicación, Trump dijo que expresó a Putin su deseo de que retire "toda agresión militar contra territorios en Europa", y presentó ese paso como una condición política que, a su entender, podría contribuir a un pacto entre ambos países y acelerar el cierre de las hostilidades.

El mensaje llegó un día después de que Trump recibiera en Florida a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, con quien revisó el estado de las conversaciones con el Kremlin. Tras ese encuentro, ambos reclamaron que Rusia evite cualquier movimiento capaz de extender la guerra más allá de Ucrania.

Sin embargo, el presidente estadounidense no precisó a qué territorios europeos se refería ni qué medidas concretas esperaba que adoptara Rusia, una omisión relevante porque la expresión podría abarcar episodios fuera del frente ucraniano y no solamente las operaciones militares dentro del país invadido, sin precisar cuáles serían esas otras acciones.

Donald Trump trató de "amigo" a Vladimir Putin

Donald Trump ya había mostrado un tono cercano a su par ruso cuando, en Shenzhen, saludó a Putin con la frase "es mi amigo" y lo recibió con un apretón de manos. Ese gesto había despertado preocupación en Ucrania y en varias capitales europeas por el acercamiento entre la Casa Blanca y Rusia.

En paralelo, Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial junto con Steve Witkoff, elogió el miércoles al mandatario ruso en una entrevista con el podcast alemán MD Meets, donde lo describió como "un maestro de la política" y afirmó que había mostrado moderación al no recurrir a armas nucleares.

Putin y Trump, en Alaska, durante 2025, discutiendo el curso de la invasión rusa en suelo ucraniano. AP - Julia Demaree Nikhinson

El enviado también reconoció que el diálogo no logró superar uno de sus principales obstáculos: el futuro de los territorios del este de Ucrania que reclama Rusia. "La cuestión territorial se encuentra ahora mismo en un punto muerto", sostuvo, y alertó que "un pequeño error de cálculo" podría desatar una escalada fuera de control.