"Nos vemos en Argentina", el mensaje del papa León XIV al arzobispo de San Juan previo a su operación

Jorge Eduardo Lozano reveló que el Sumo Pontífice se mostró “confiado” sobre la intervención producto de un nódulo pulmonar. Tras la intervención quirúrgica permanecerá una semana internado en el Hospital Gemelli en Roma.

La audiencia entre el Papa León XIV y el arzobispo de San Juan duró media hora, aproximadamente.

El papa León XIV será operado este martes y en medio de la duda si podrá realizar o no su gira por Sudamérica, el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, tuvo un encuentro privado con el Sumo Pontífice quien le dejó una frase alentadora de su visita al país: “Nos vemos pronto en Argentina”.

La salud de León XIV: la importancia de los controles de rutina y los desafíos de una cirugía de tórax

El monseñor Lozano tenía coordinada la reunión en el Vaticano desde hace tiempo y finalmente se concretó justo antes de la intervención quirúrgica programada en el Hospital Gemelli en Roma y extirparle un nódulo pulmonar.

Según relató el arzobispo de San Juan conversaron sobre los preparativos de la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y sobre el final del encuentro que duró aproximadamente media hora, León XIV lo despidió con una frase que generó tranquilidad al respecto a su llegada al país. “Nos vemos pronto en la Argentina” , confirmó Lozano en declaraciones radiales.

Respecto a su actual estado de salud, el Papa le explicó que se sentía “muy bien y confiado” . “Le dije contara con nuestro cariño y oraciones del pueblo argentino. Me agradeció, pero no le dio mucha trascendencia en ese momento sobre la operación ”, relató Lozano.

La gira sudamericana está prevista comenzar el próximo 6 de noviembre en Uruguay, luego pasará por Argentina donde visitará Córdoba, Lujan y la Ciudad de Buenos Aires, para continuar el viaje a Perú , país donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

El papa León XIV habló sobre su operación: “He decidido...”

El papa León XIV anunció este domingo que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones, detectado recientemente durante controles médicos. Según informaron desde el Vaticano, la intervención implica una internación de aproximadamente una semana.

El propio Pontífice comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Allí explicó que los médicos encontraron la lesión en una fase muy inicial y que se encuentra bien localizada.

"Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo", expresó el líder religioso y finalizó: "¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!".