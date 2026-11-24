La impactante revelación del papa Francisco sobre el diablo: "Me miró con ojos llameantes" En el libro que presentó el cardenal Víctor Manuel Fernández, detalla episodios de la vida espiritual del pontífice argentino, entre ellas, su experiencia a la presencia del demonio. Por Agregar C5N en









El papa Francisco reveló que vio al diablo.

Durante más de tres décadas, el papa Francisco dejó un registro de reflexiones sobre la fe y sus experiencias. Y fue allí donde confesó por primera vez que había visto al diablo en tres ocasiones: "Me miró con ojos llameantes". Este relato es parte del libro que presentó el cardenal Víctor Manuel Fernández que sorprendió a muchos con algunos fragmentos.

El libro, titulado El diario espiritual del papa Francisco, fue presentado por el cardenal argentino responsable de la oficina doctrinal del Vaticano. La publicación reúne escritos del pontífice a lo largo de tres décadas y permite conocer algunas de sus experiencias más íntimas.

Bergoglio comenzó a escribirlo en 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires. Para hacerlo, utilizó una vieja agenda de tapa negra que convirtió en cuaderno personal. El diario continúa durante su etapa como cardenal y arzobispo de la capital argentina, y también incluye registros de sus años como Papa. En total, contiene 86 páginas escritas antes de su elección al pontificado, en 2013, y otras 55 posteriores. La última anotación tiene fecha del 18 de agosto de 2024.

Redes sociales En sus páginas, Francisco dejó plasmadas sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, además de experiencias místicas que, según sus propios relatos, marcaron su vida. En los fragmentos difundidos, el pontífice contó que vio al diablo en dos oportunidades durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires. La primera ocurrió mientras viajaba en un auto y observó unos “ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.

La segunda experiencia tuvo lugar durante una misa en una capilla carmelita. Fue ahí cuando Francisco sintió una mirada más intensa que la anterior, que describió como “destellos de fuego”.