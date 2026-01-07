"Primeros en el mar": así fue el operativo de Estados Unidos para abordar los buques petroleros Uno de ellos tuvo lugar en el Atlántico Norte y el otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Por + Seguir en







"Es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor", advirtió EEUU.

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó dos operativos, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe, que finalizaron con los abordajes e incautaciones del buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia, que se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país.

La secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem, publicó un mensaje y un video en el que se observan los abordajes consecutivos, de lo que denominó "flota fantasma".

Embed In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026 "Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber. Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse", escribió.