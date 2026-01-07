7 de enero de 2026 Inicio
"Primeros en el mar": así fue el operativo de Estados Unidos para abordar los buques petroleros

Uno de ellos tuvo lugar en el Atlántico Norte y el otro en aguas internacionales cerca del Caribe.

"Es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor", advirtió EEUU.

"Es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor", advirtió EEUU.

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó dos operativos, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe, que finalizaron con los abordajes e incautaciones del buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia, que se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país.

Trump cargó contra China y Rusia.
La secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem, publicó un mensaje y un video en el que se observan los abordajes consecutivos, de lo que denominó "flota fantasma".

"Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber. Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse", escribió.

Y lanzó en modo de advertencia: "Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto. Esta es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor. Esto es 'Estados Unidos primero en el mar'".

