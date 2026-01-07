7 de enero de 2026 Inicio
Tensión mundial: fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero ruso

El Kremlin había enviado un submarino a la zona para escoltar la nave, que viajaba desde Irán a Venezuela y regresó al Atlántico tras evadir el bloqueo norteamericano. Posteriormente, el gobierno de Trump informó el abordaje de un segundo buque en el Caribe.

El petrolero viajaba desde Irán a Venezuela.

En un episodio que acrecienta la tensión mundial, EEUU interceptó e incautó un buque petrolero ruso en el Atlántico Norte, tras dos semanas de persecución y luego de que Moscú enviara un submarino para custodiar la nave.

Trump cargó contra China y Rusia.
Trump apuntó de nuevo contra Rusia y China: "No le tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU"

El Comando Europeo del ejército estadounidense afirmó en una publicación en X: "El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por el USCGC Munro".

El petrolero, que históricamente transportaba crudo venezolano, viajaba desde Irán a Venezuela y regresó al Atlántico tras intentar evadir un bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas.

En las últimas semanas, el barco habría cambiado de nombre y bandera, pasando de llamarse Bella 1 a Marinera, y cambiando la bandera de Guyana por la de Rusia.

Posteriormente, el gobierno de Donald Trump informó que había capturado un segundo buque petrolero en el Caribe.

"En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la "flota fantasma": uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país", informó la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

"El Bella I, lleva semanas intentando evadir a la Guardia Costera, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido por evadir la justicia. La heroica tripulación del USCGC Munro persiguió a este buque en alta mar y a través de tormentas peligrosas, vigilando diligentemente y protegiendo a nuestro país con la determinación y el patriotismo que enorgullecen a los estadounidenses", agregó.

"Estos valientes hombres y mujeres merecen el agradecimiento de nuestra nación por su abnegada devoción al deber. Los criminales del mundo están sobre aviso. Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos", concluyó.

En diciembre, la tripulación ya había evitado un intento de abordaje estadounidense cerca de Venezuela, por lo que Moscú presentó posteriormente una protesta diplomática formal exigiendo a Washington que detuviera su persecución.

Durante diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión con Nicolás Maduro, quien finalmente fue apresado el sábado pasado y enviado a Estados Unidos para ser juzgado por acusaciones de narcoterrorismo.

