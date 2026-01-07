IR A
IR A

Este es el perfume favorito que usa Robert Pattinson: cuánto sale en Argentina

El actor británico apuesta por una fragancia reconocida a nivel global. Su elección también marca tendencia entre quienes siguen su estilo.

Esta fragancia pertenece a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa.

Esta fragancia pertenece a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa.

Instagram
  • El actor británico es conocido por elegir una fragancia concreta dentro del universo del lujo masculino.
  • La elección de Robert Pattinson se vincula con una marca histórica de la perfumería internacional.
  • Se trata de un aroma asociado a un perfil moderno, urbano y discreto.
  • El precio del perfume en Argentina varía según el formato y el canal de venta.

Robert Pattinson no solo marca tendencia en el cine y la moda, sino también en el mundo de las fragancias. Con un perfil alejado de lo llamativo, el actor se inclina por un perfume que permite dar cuenta de una estética sobria y contemporánea.

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada
Te puede interesar:

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

En el universo de Hollywood, donde la imagen personal es parte central de la identidad pública, las fragancias funcionan como una extensión del estilo. En ese sentido, la elección de este famoso actor se inscribe dentro de una marca reconocida por su trayectoria y presencia global.

Ese gusto personal despertó curiosidad entre fanáticos y seguidores, que buscan conocer qué aroma acompaña al protagonista de grandes producciones internacionales y cuánto cuesta acceder a esa misma opción en el mercado local.

12674

Cuál es el perfume favorito de Robert Pattinson

Robert Pattinson suele recurrir a Dior Homme Sport, una fragancia perteneciente a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa. Este perfume se caracteriza por su perfil fresco y moderno, pensado para quienes buscan un aroma limpio, actual y con personalidad sin caer en excesos.

Dentro de la línea Dior Homme, esta versión se asocia a un estilo dinámico y versátil, ideal para el uso diario. La elección del actor remarca una imagen elegante y relajada, en sintonía con su estética pública y su forma de presentarse fuera de la pantalla.

482053486_9447997425237678_3302416548202448604_n

Cuánto sale el perfume favorito de Robert Pattinson en Argentina

En Argentina, el precio de Dior Homme Sport puede variar según el tamaño del frasco y el punto de venta. Al tratarse de una fragancia importada, el costo se ubica dentro del segmento premium, acorde a una marca de lujo internacional. En algunas perfumerías se puede encontrar su envase de 125 ml por 175 mil pesos.

Noticias relacionadas

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Hace 10 minutos
Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Hace 11 minutos
Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

Hace 12 minutos
Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores.

Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino

Hace 13 minutos
play
El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Hace 16 minutos