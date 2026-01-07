Estados Unidos reveló la cantidad de soldados heridos en la incursión en Venezuela Siete militares estadounidenses resultaron lesionados durante el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Por + Seguir en







El gobierno de Estados Unidos reveló que al menos siete efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultaron heridos durante la operación militar en Venezuela, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. La información fue confirmada por un funcionario del Pentágono a NBC NEWS.

Según la fuente, dos de los militares continúan en proceso de recuperación, mientras que los otros cinco ya retomaron sus funciones. Uno de los soldados sufrió múltiples heridas de bala en las piernas, consideradas de gravedad. Desde el Departamento de Defensa señalaron que todos reciben atención médica y evolucionan favorablemente.

Horas antes, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había informado que en el operativo participaron alrededor de 200 efectivos estadounidenses, que ingresaron al centro de Caracas para capturar a “un individuo buscado por la Justicia de Estados Unidos”. También afirmó además que no se registraron muertes entre las tropas, sin precisar si la declaración abarcó a todo el personal involucrado o solo a quienes actuaron en territorio venezolano.

En paralelo, los bombardeos y ataques en Caracas y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira dejaron un número aún indeterminado de víctimas venezolanas. El fiscal general, Tarek William Saab, habló de “decenas de bajas inocentes, civiles y militares”, mientras que The New York Times estimó unas 80 muertes.