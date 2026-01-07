7 de enero de 2026 Inicio
Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Además de promover el acceso a la cultura, el programa también busca reforzar la idea de una ciudad viva incluso en vacaciones.

  • El programa Verano en Buenos Aires se desarrolla de martes a sábados. Incluye un total de 39 experiencias distintas. Está orientado a conocer la Ciudad desde adentro: sus espacios, servicios y funcionamiento.
  • A través de recorridos por barrios, museos, parques, centros ambientales y áreas operativas de la Ciudad, los participantes podrán descubrir aspectos poco conocidos de Buenos Aires.
  • Cada experiencia combina juego, información y contacto directo con profesionales y espacios clave del funcionamiento de la Ciudad.
  • Además de ofrecer opciones gratuitas y accesibles, el programa busca reforzar el vínculo de los ciudadanos con su entorno urbano.

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a apostar por una agenda cultural y recreativa de verano con una propuesta que se extenderá desde el 7 de enero hasta el 21 de febrero y que busca ofrecer alternativas gratuitas para vecinos que buscan actividades de Turismo porteño. En ese período, distintos espacios públicos se transformarán en escenarios de actividades pensadas para todas las edades.

La iniciativa apunta a aprovechar los meses más calurosos para fomentar el uso de parques, plazas y centros culturales, y a la vez acercar contenidos artísticos y recreativos a quienes se quedan en la ciudad. Con una programación variada y descentralizada, el proyecto se presenta como una forma de mantener el movimiento cultural activo durante el verano.

Qué actividades tiene Buenos Aires para el verano 2026: son gratuitas

Navegación por el Riachuelo

Bajo el nombre Verano en Buenos Aires, la Ciudad lanzó un programa especial que se desarrollará de martes a sábados y que contará con 39 Experiencias BA pensadas para vecinos y turistas. Todas las actividades requieren inscripción previa y fueron diseñadas con un objetivo claro: permitir que las personas conozcan de cerca cómo funciona la ciudad, sus espacios públicos y sus servicios, combinando recreación, educación y entretenimiento.

La propuesta incluye paseos, visitas guiadas, talleres y experiencias interactivas orientadas tanto a chicos como a adultos. A través de recorridos por barrios, museos, parques, centros ambientales y áreas operativas de la Ciudad, los participantes podrán descubrir aspectos poco conocidos de Buenos Aires, aprender sobre medio ambiente, cultura, seguridad y patrimonio, y vivir actividades pensadas especialmente para el período de vacaciones de verano.

Programación:

  • Paseo náutico por el Riachuelo. Esta experiencia invita a descubrir La Boca desde una perspectiva diferente a través de un recorrido guiado en embarcación por el Riachuelo. El paseo parte desde la Vuelta de Rocha y llega hasta el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, permitiendo conocer la historia del barrio y disfrutar de vistas panorámicas. La actividad exige del uso de chaleco salvavidas y, por temas de seguridad, no se permite que menores de 10 años se suban a las embarcaciones.
  • Huerta CIFA. En el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), chicos y adultos podrán participar de actividades al aire libre vinculadas al cuidado del medio ambiente. La propuesta incluye tareas sencillas de desmalezado en el vivero y cada participante se podrá llevar una planta como recuerdo de la actividad.
  • Dejá tus rueditas. La experiencia acompañará a los más chicos en sus primeros pasos sobre la bicicleta, fomentando hábitos seguros y responsables. Niños y adolescentes podrán aprender sobre movilidad y seguridad vial a través de juegos de roles entre peatones y ciclistas, charlas breves y prácticas en la pista del Parque Vial Infantil.
  • Expedición Botánica. El Jardín Botánico Carlos Thays será el escenario de una aventura pensada para explorar y observar la naturaleza recorriendo el parque mientras cumplen misiones y desafíos. Al finalizar, recibirán un diploma por participar en la propuesta.
  • Exploradores del Ecoparque. Acompañadas por educadores, las familias realizarán un recorrido interactivo por el Ecoparque porteño. Durante una hora y media, la actividad dará a conocer distintos aspectos de la flora, la fauna y el patrimonio del lugar, promoviendo el aprendizaje ambiental y el respeto por la biodiversidad.
  • La gran aventura del reciclaje. Esta experiencia combina juegos y educación ambiental en el Centro de Reciclaje de la Ciudad de Villa Soldati. En compañía de los mayores, los niños participarán de una visita interactiva que incluye recorridos, actividades lúdicas y espacios de intercambio para aprender sobre cómo se gestionan los residuos y por qué es importante reciclar.
  • Todo tiene vida. En el Museo de Arte Moderno, las familias participarán de una experiencia artística que abarca un espacio creativo de teatro de títeres y objetos, donde los chicos podrán inventar personajes y escenas, e incluye un recorrido participativo por las exposiciones del museo.
  • Fiesta de máscaras. También en el Museo de Arte Moderno, esta propuesta invitará a crear y jugar con el arte. Cada participante podrá diseñar y construir su propia máscara en un taller creativo y luego recorrer las exposiciones del museo.
  • Misión Bomberos. Los más chicos tendrán un acercamiento al trabajo que realizan los Bomberos de la Ciudad con una visita a la estación. Con equipamiento adaptado, recorrerán las instalaciones, participarán de un circuito lúdico y aprenderán sobre prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo, como los incendios.
  • Detectives de emergencias. Esta experiencia propone una visita guiada para conocer cómo se prepara la Ciudad frente a distintas emergencias. Incluye charlas y un recorrido por los materiales y equipos que se utilizan en eventos y situaciones especiales.
  • Perros en acción: Aventura K9. Las familias conocerán de cerca el trabajo del Grupo Especial de Rescate y de la Brigada de Perros K9. La actividad incluirá demostraciones en vivo y explicaciones sobre el entrenamiento y las tareas que realizan estos equipos en rescates, derrumbes, incendios y otras situaciones de emergencia.
  • Aventura en el aire. El hangar de helicópteros y drones de la Ciudad abrirá sus puertas para mostrar cómo trabaja el Departamento de Aviación Policial. Durante la visita, los tripulantes explicarán, con demostraciones, las funciones de las aeronaves, los operativos aéreos y su rol en emergencias.
