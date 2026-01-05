5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la justicia de EEUU: "Soy un hombre decente"

Se conocieron las primeras declaraciones del exmandatario, quien aseveró: "Soy el presidente de Venezuela". Además denunció que sufrió torturas cuando fue apresado por las fuerzas estadounidenses. Junto a su esposa, Cilia Flores, están acusados de encabezar y asistir una red criminal vinculada al narcotráfico, respectivamente.

Por
Maduro comparece ante la justicia de EEUU.
Maduro comparece ante la justicia de EEUU.Reuters

El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable ante la justicia de Nueva York en su primera presentación judicial desde su captura y traslado a Estados Unidos, afirmó que es "un hombre decente" y aseveró: "Soy el presidente de Venezuela".

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

La audiencia se realiza en un tribunal federal de Manhattan, al que Maduro fue trasladado en helicóptero, bajo la conducción del juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

La presentación judicial se da luego de una operación ejecutada en Caracas que derivó en el secuestro del mandatario venezolano y en acciones militares sobre territorio venezolano, con un saldo cercano a las 40 víctimas fatales.

Ante la justicia estadounidense, Maduro enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Sin embargo, en declaraciones posteriores al operativo, el presidente Donald Trump afirmó que el objetivo estratégico de Washington es que empresas estadounidenses retomen la explotación del petróleo venezolano.

Durante la audiencia inicial, el tribunal prevé la lectura formal de las acusaciones, la confirmación de identidades y la definición de medidas procesales preliminares, entre ellas la continuidad de la detención. De acuerdo con medios estadounidenses, ambos continuarían privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

La fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

El Gobierno afirmó que trabaja en la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

play

Maduro ya tiene abogado: será el mismo que defendió a Julian Assange

play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

En1998, Bill Clinton lo designó juez federal de Manhattan. 

Quién es Alvin Hellerstein, el juez que presidirá el juicio contra Maduro en Nueva York

Fuertes subas en la apertura de Wall Street.

La captura de Maduro hace disparar las acciones de petroleras estadounidenses

Rating Cero

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 54 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 1 hora
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 1 hora
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 1 hora
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 1 hora