Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la justicia de EEUU: "Soy un hombre decente"

Se conocieron las primeras declaraciones del exmandatario, quien aseveró: "Soy el presidente de Venezuela". Además denunció que sufrió torturas cuando fue apresado por las fuerzas estadounidenses. Junto a su esposa, Cilia Flores, están acusados de encabezar y asistir una red criminal vinculada al narcotráfico, respectivamente.

El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro , se declaró no culpable ante la justicia de Nueva York en su primera presentación judicial desde su captura y traslado a Estados Unidos, afirmó que es "un hombre decente" y aseveró: "Soy el presidente de Venezuela".

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

La audiencia se realiza en un tribunal federal de Manhattan, al que Maduro fue trasladado en helicóptero, bajo la conducción del juez Alvin K. Hellerstein , del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores , quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn , una prisión federal de máxima seguridad.

La presentación judicial se da luego de una operación ejecutada en Caracas que derivó en el secuestro del mandatario venezolano y en acciones militares sobre territorio venezolano, con un saldo cercano a las 40 víctimas fatales.

Ante la justicia estadounidense, Maduro enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Sin embargo, en declaraciones posteriores al operativo, el presidente Donald Trump afirmó que el objetivo estratégico de Washington es que empresas estadounidenses retomen la explotación del petróleo venezolano.

Durante la audiencia inicial, el tribunal prevé la lectura formal de las acusaciones, la confirmación de identidades y la definición de medidas procesales preliminares, entre ellas la continuidad de la detención. De acuerdo con medios estadounidenses, ambos continuarían privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

La fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.