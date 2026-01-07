Esta miniserie de solo 8 capítulos tiene un desenlace inesperado y está atrapando a todos en Netflix: como se llama Un thriller psicológico de origen inglés despliega tensión familiar, secretos enterrados y giros constantes a lo largo de una historia breve que no da respiro hasta el cierre. + Seguir en







El formato de ocho capítulos resultó ideal para quienes buscan una historia intensa.

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie británica que está quedándose con la atención de los suscriptores. La plataforma estrenó el 1 de enero de 2026 En fuga, una producción de ocho episodios que mezcla drama, suspenso psicológico y conflictos familiares, basada en la novela Run Away del reconocido autor de thrillers Harlan Coben. Este título se ubicó entre los más comentados del inicio de año.

La producción, protagonizada por James Nesbitt, Ruth Jones y Minnie Driver, presenta una historia intensa con episodios que acanzan rápidamente generando una atmósfera inquietante que mantiene a la audiencia a la expectativa hasta el último minuto. La estrategia del gigante del streaming fue apostar por una serie corta pero contundente, pensada para el maratón y diseñada para generar conversación social, aprovechando el aumento del consumo de contenido durante los primeros días del año.

En fuga mantiene los elementos clásicos del universo Coben, en donde se encuentran secretos familiares, desapariciones, pasados que regresan sin aviso y decisiones que desencadenan consecuencias irreversibles. Con una impronta visual sobria y oscura característica del drama televisivo británico contemporáneo, la serie explora preguntas incómodas sobre la responsabilidad, la culpa y el precio de las decisiones sin ofrecer respuestas simples. El formato de ocho capítulos resultó ideal para quienes buscan una historia intensa, construyendo un relato completo, cerrado y emocionalmente potente.

Sinopsis de En fuga, la nueva miniserie de Netflix

En fuga se centra en la vida de Simon Greene, un hombre que aparenta tener una vida perfecta con una esposa, tres hijos, un trabajo excelente y una casa preciosa. Padre de familia, esposo y profesional respetado, Simon cree haber construido un entorno seguro para los suyos.

Sin embargo, esa aparente perfección comienza a desmoronarse cuando su hija mayor, Paige, se escapa y todo se viene abajo. Al encontrarla vulnerable y drogada en un parque de la ciudad, por fin tiene la oportunidad de traerla a casa, pero ella no está sola y una discusión escala a un nivel de violencia escandalosa.

Simon pierde a su hija de nuevo y un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato cuando su búsqueda lo lleva a un peligroso lugar. La historia busca abordar la pregunta sobre hasta dónde puede llegar un padre por salvar a su hija, mientras descubre profundos secretos que podrían destrozar a su familia para siempre.

Tráiler de En fuga

Reparto de En fuga

James Nesbitt como Simon Greene

Ruth Jones como Elena Ravenscroft

Minnie Driver como Ingrid Greene

Alfred Enoch como detective Isaac Fagbenle

Lucian Msamati como Cornelius Faber

Amy Gledhill como Ruby Todd

Jon Pointing como Ash

Ellie de Lange como Paige Greene

Adrian Greensmith como Sam Greene

Ellie Henry como Anya Greene

Annette Badland como Lou

Ingrid Oliver como Yvonne

Tracy-Ann Oberman como Jessica Kinberg

Mark Bazeley

Maeve Courtier-Lilley