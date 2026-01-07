7 de enero de 2026 Inicio
Arribo inminente de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve hoy miércoles 7 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el mal tiempo regresa a la Ciudad. El avance de un nuevo frente frío generará un descenso de la temperatura de cara al fin de semana.

Por
Regresan las lluvias a Buenos Aires. 

Regresan las lluvias a Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormenta y viento para varias localidades de Argentina. El organismo informó que para la jornada del miércoles 7 de enero se espera el regreso de las lluvias para la provincia de Buenos Aires.

El frío trae una tregua a las temperaturas extremas por calor. 
El ingreso de un nuevo frente frío desploma el termómetro: adiós a las máximas arribas de 30°

Para Buenos Aires rige una alerta por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

Mientras que para la zona cordillerana de Argentina, rige una alerta por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve, que afectará las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Neuquén.

Vuelve la lluvia a Buenos Aires este miércoles 7 de enero

En el pronóstico extendido que publicó el SMN adelantó que las lluvias volverán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante la jornada del miércoles.

La máxima rondará en los 28° y la mínima de 19°. Según detallaron, las lluvias serán aisladas y se presentarán cerca del mediodía, pudiéndose extender durante parte de la tarde, aunque para las últimas horas del día se esperan vientos fuertes.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado.
  • Neuquén: Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú - Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín.
  • La Pampa: Chical Co - Puelén.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe - Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo - General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil - Cordillera de Calingasta - Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid.
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • Catamarca: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta - Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
  • Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.
