7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Si bien a nivel nacional no rige una prohibición expresa, algunas jurisdicciones implementaron regulaciones propias que consideran esta conducta como una falta grave o una forma de conducción insegura.

Por
Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

  • La ANSV advierte que tomar o cebar mate al volante genera una distracción similar al uso del celular.
  • La Ley Nacional de Tránsito exige mantener el dominio del vehículo con ambas manos en el volante.
  • Aunque no está prohibido de forma expresa, puede sancionarse como falta de control del automóvil.
  • Además del riesgo vial, el agua caliente y los objetos sueltos pueden causar lesiones graves.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que cebar o tomar mate mientras se conduce implica un riesgo relevante, comparable a la distracción que provoca el uso del teléfono celular. Esta práctica obliga al conductor a retirar al menos una mano del volante, lo que disminuye de manera considerable el control del vehículo frente a cualquier situación imprevista en la vía.

Las consecuencias de circular sin la VTV vigente varían según el lugar donde se realice el control.
Te puede interesar:

Qué te puede pasar si no tenés la VTV al día y te paran en la ruta en 2026

Desde el plano legal, la Ley Nacional de Tránsito establece en sus reglas generales de conducción que toda persona al volante debe mantener en todo momento el dominio efectivo del automóvil. Para cumplir con este principio, la normativa indica que el manejo del volante requiere el uso de ambas manos, condición necesaria para asegurar una correcta capacidad de maniobra y reacción.

multa

A pesar de estas advertencias y de la exigencia de mantener las dos manos en el volante, la legislación no prohíbe de forma expresa la ingesta de mate durante la conducción en el verano de 2026. Sin embargo, las autoridades remarcan que evitar esta costumbre constituye una medida preventiva clave para reducir los siniestros viales y proteger la seguridad de quienes viajan en el vehículo y del resto de los usuarios de la vía.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre la multa por tomar mate mientras manejas en la ruta

La Ley Nacional de Tránsito (LNT) no incluye una prohibición expresa que mencione el consumo de mate o el acto de beber esta infusión. No obstante, su interpretación en materia de seguridad resulta contundente, ya que la normativa exige que el conductor conserve en todo momento el dominio efectivo del vehículo. Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cebar o tomar mate constituye una distracción de alto riesgo, comparable al uso del celular, porque obliga a retirar al menos una mano del volante y a desviar la atención de la calzada.

Dentro del apartado de Reglas Generales de Conducción, la ley señala de manera explícita que todo conductor debe utilizar ambas manos para el manejo del volante de dirección. Bajo este criterio, cualquier acción que interfiera con esa obligación puede encuadrarse como una falta. Si un agente de tránsito verifica que el conductor circula sin las dos manos en el volante por manipular el kit de mate, puede labrar una infracción por falta de dominio del vehículo, con el consiguiente riesgo para la seguridad propia y la de terceros.

Multa Buenos Aires

Respecto de las sanciones, el monto y la gravedad de la multa varían según la jurisdicción y la unidad de medida aplicada, generalmente Unidades Fijas vinculadas al precio del combustible. En provincias como Mendoza o Córdoba, las autoridades suelen aplicar controles más estrictos sobre este tipo de distracciones, consideradas conductas sancionables que derivan en multas económicas elevadas. Al tratarse de una acción que compromete la capacidad de maniobra, el agente cuenta con la facultad de penalizar al conductor por incumplir las normas de seguridad vial vigentes durante el verano de 2026.

Más allá del aspecto económico, el principal riesgo se encuentra en lo que ocurre dentro del habitáculo. Frente a una frenada repentina o una maniobra de emergencia, el agua caliente del termo puede causar quemaduras de gravedad y los objetos sueltos, como el mate o el propio termo, pueden convertirse en elementos peligrosos. Por este motivo, las autoridades recomiendan realizar paradas en estaciones de servicio o paradores para consumir la infusión de forma segura, asegurando un viaje sin sobresaltos ni sanciones.

Noticias relacionadas

La VTV tendrá aumento en enero 2026.

Cuanto cuesta la VTV de Buenos Aires en comparación con CABA en 2026

Ya se registraron aumentos en la VTV para el próximo año

Aumenta la VTV en enero 2026 para Buenos Aires: ¿queda más cara que en CABA?

La Policía detuvo a un hombre por el hecho.

Recoleta: un hombre quiso hacerle el cuento del tío a una pareja, pero fue emboscado y terminó detenido

Nicolás Farías tenía 19 años.

Murió el joven que había perdido las piernas, tras ser atropellado por un supuesto robo

Conocé cómo fue que atraparon al asesino de Green River

Parecía inofensivo y la policía sospechó durante años: como atraparon al asesino de Green River

play

Incendios forestales en Chubut: el fuego en El Bolsón fue contenido, pero avanza hacia Epuyén

Rating Cero

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Esta película sorprendió a todos en Netflix y es furor.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Desapareció una noche, la misteriosa película que te dejará intrigado hasta el final

El formato de ocho capítulos resultó ideal para quienes buscan una historia intensa.
play

Esta miniserie de solo 8 capítulos tiene un desenlace inesperado y está atrapando a todos en Netflix: como se llama

Esta fragancia pertenece a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa.

Este es el perfume favorito que usa Robert Pattinson: cuánto sale en Argentina

Romina Gaetani.
play

Romina Gaetani detalló que Luis Cavanagh fue "desintegrando" su autoestima: "Me volvió chiquita"

últimas noticias

Venezuela confirmó negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

Venezuela confirmó oficialmente las negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

Hace menos de un minuto
La Policía detuvo a un hombre por el hecho.

Recoleta: un hombre quiso hacerle el cuento del tío a una pareja, pero fue emboscado y terminó detenido

Hace 2 minutos
Amir Hatami, actual jefe del ejército iraní.

Tras la amenaza de Donald Trump, Irán advierte sobre un posible ataque preventivo contra Estados Unidos e Israel

Hace 2 minutos
Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Hace 20 minutos
Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Hace 21 minutos