Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas Si bien a nivel nacional no rige una prohibición expresa, algunas jurisdicciones implementaron regulaciones propias que consideran esta conducta como una falta grave o una forma de conducción insegura.







Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

La ANSV advierte que tomar o cebar mate al volante genera una distracción similar al uso del celular.

La Ley Nacional de Tránsito exige mantener el dominio del vehículo con ambas manos en el volante.

Aunque no está prohibido de forma expresa, puede sancionarse como falta de control del automóvil.

Además del riesgo vial, el agua caliente y los objetos sueltos pueden causar lesiones graves. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que cebar o tomar mate mientras se conduce implica un riesgo relevante, comparable a la distracción que provoca el uso del teléfono celular. Esta práctica obliga al conductor a retirar al menos una mano del volante, lo que disminuye de manera considerable el control del vehículo frente a cualquier situación imprevista en la vía.

Desde el plano legal, la Ley Nacional de Tránsito establece en sus reglas generales de conducción que toda persona al volante debe mantener en todo momento el dominio efectivo del automóvil. Para cumplir con este principio, la normativa indica que el manejo del volante requiere el uso de ambas manos, condición necesaria para asegurar una correcta capacidad de maniobra y reacción.

multa Freepik A pesar de estas advertencias y de la exigencia de mantener las dos manos en el volante, la legislación no prohíbe de forma expresa la ingesta de mate durante la conducción en el verano de 2026. Sin embargo, las autoridades remarcan que evitar esta costumbre constituye una medida preventiva clave para reducir los siniestros viales y proteger la seguridad de quienes viajan en el vehículo y del resto de los usuarios de la vía.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre la multa por tomar mate mientras manejas en la ruta La Ley Nacional de Tránsito (LNT) no incluye una prohibición expresa que mencione el consumo de mate o el acto de beber esta infusión. No obstante, su interpretación en materia de seguridad resulta contundente, ya que la normativa exige que el conductor conserve en todo momento el dominio efectivo del vehículo. Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cebar o tomar mate constituye una distracción de alto riesgo, comparable al uso del celular, porque obliga a retirar al menos una mano del volante y a desviar la atención de la calzada.

Dentro del apartado de Reglas Generales de Conducción, la ley señala de manera explícita que todo conductor debe utilizar ambas manos para el manejo del volante de dirección. Bajo este criterio, cualquier acción que interfiera con esa obligación puede encuadrarse como una falta. Si un agente de tránsito verifica que el conductor circula sin las dos manos en el volante por manipular el kit de mate, puede labrar una infracción por falta de dominio del vehículo, con el consiguiente riesgo para la seguridad propia y la de terceros.