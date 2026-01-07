Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

La presidenta nombró a Gustavo González López como el principal responsable de la Guardia de Honor. Será en reemplazo del mayor general Javier Marcano Tábata.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general en jefe Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tras el arresto y captura de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje difundido en su canal de Telegram.

González López, hombre cercano a Diosdado Cabello, reemplaza en la Guardia de Honor Presidencial al mayor general Javier Marcano Tábata, quien hasta ahora también se desempeñaba como jefe de la Milicia Bolivariana, cargo que quedó vacante tras los cambios impulsados por la presidencia encargada luego de la detención de Nicolás Maduro.

En tanto, al frente de la DGCIM, González López reemplazará al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, un hombre clave de la inteligencia militar y uno de los colaboradores más cercanos del ex mandatario en los últimos años.

Según expresó Ñáñez , “estas designaciones forman parte de una dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”.

Durante el anuncio oficial, Rodríguez destacó “la entrega y lealtad demostradas” por González López a lo largo de su carrera y ratificó su confianza en la “trayectoria y vocación de servicio” del general, quien acumula décadas de experiencia en puestos estratégicos del sistema de inteligencia y seguridad del Estado.

La carrera de González López incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre 2014 y 2018 y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Además, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016. Tras una breve salida del ámbito de la inteligencia, desempeñó funciones de gerencia en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último tramo de 2024 y a lo largo de 2025, antes de su regreso al sector militar en enero de 2026.

Desde 2015, González López figuraen la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión en organismos de inteligencia. Ese mismo año, la Unión Europea también lo incluyó en su lista de sanciones, al considerar que tuvo un rol en la ruptura del orden constitucional, particularmente por su actuación en el proceso de conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Dentro del oficialismo, su nombre está estrechamente vinculado al entorno de Diosdado Cabello, una de las figuras de mayor peso del chavismo, quien recientemente fue advertido por Estados Unidos como posible objetivo de Washington si no coopera con la transición y el restablecimiento del orden institucional tras la caída de Maduro.

Delcy Rodríguez le respondió a Donald Trump y aseguró que Estados Unidos no gobierna Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le respondió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien había lanzado una dura advertencia contra la dirigente del país caribeño, ya que marcó que "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", en referencia a la detención del exmandatario venezolano.

En un mensaje televisado, Rodríguez marcó distancia de Trump con el país caribeño, tras sus dichos luego del arresto de Maduro en un operativo de Estados Unidos. "El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", expresó.

En tal sentido, sin mencionarlo, le contestó al republicano: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional".

También hizo alusión a "los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque" y aseveró que el operativo militar de Estados Unidos tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores".

La dura amenaza de Donald Trump a Delcy Rodríguez

En diálogo con la revista The Atlantic, Trump amenazó a Rodríguez y recordó la detención de Maduro, quien se encuentra apresado junto a su esposa, Cilia Flores, en la prisión Metropolitan Detention Center. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", aseveró el republicano.

Los dichos del presidente estadounidense se produjeron después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmara que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas", aunque no realizó valoraciones personales sobre Rodríguez. Además, subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos de los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.