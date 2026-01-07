El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales Se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a fortalecer las tenencias internacionales del país. Por + Seguir en







El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó un acuerdo con seis bancos internacionales con el que obtiene u$s3.000 millones para las reservas tras una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según anunció la entidad, la transacción se realizó a un plazo de 372 días. “El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, agregó.

El BCRA recibió ofertas por u$s4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, sostuvo el Central.

Por último, la entidad destacó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.