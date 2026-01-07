7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

Se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a fortalecer las tenencias internacionales del país.

Por
El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concertó un acuerdo con seis bancos internacionales con el que obtiene u$s3.000 millones para las reservas tras una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

El dólar oficial y un comienzo de año sin sobresaltos.
Te puede interesar:

El dólar comienza la jornada cerca de los $1.500

Según anunció la entidad, la transacción se realizó a un plazo de 372 días. “El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, agregó.

El BCRA recibió ofertas por u$s4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, sostuvo el Central.

Por último, la entidad destacó que “esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El BCRA acumula u$s104 millones en dos días.

El Banco Central acumuló reservas por segundo día consecutivo: compró u$s83 millones a días del pago de la deuda

El dólar oficial y un inicio de año calmo.

El dólar se mantuvo estable cerca de los $1.500

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central volvió a comprar reservas después de nueve meses

El dólar oficial arrancó el año al alza.

El dólar cerró con una leve suba en el segundo día de las nuevas bandas cambiarias

El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

La entidad monetaria no compró dólares en el debut del nuevo esquema monetario.

El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario

Rating Cero

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

últimas noticias

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Hace 46 minutos
El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Hace 52 minutos
Yulia Burtseva tenía 38 años. 

Murió una influencer tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos

Hace 1 hora
El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

Hace 1 hora
Delcy Rodríguez y sus primeros cambios como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

Hace 1 hora