Estados Unidos: un agente mató a una mujer durante una protesta contra la deportación de inmigrantes El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el disparo fue en defensa propia y calificó el hecho como "terrorismo interno", mientras el alcalde de la ciudad exigió el retiro inmediato de los agentes federales.







El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis, en medio de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Según el organismo, el hecho ocurrió cuando la mujer habría intentado embestir con su vehículo a los agentes.

De acuerdo con la versión oficial difundida en redes sociales, el efectivo de ICE efectuó “disparos defensivos” al considerar en riesgo su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública. El DHS sostuvo que la mujer “utilizó su vehículo como arma” y encuadró el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, en las imágenes solo se ve que la mujer intenta huir con su auto cuando intentan detenerle y un efectivo, sin riesgos de ser atropellado, le dispara.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que la mujer murió por el disparo y que los agentes heridos se recuperarían sin complicaciones. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las fuerzas federales actuaron en defensa propia y advirtió que los operativos migratorios están expuestos a ataques “de forma cotidiana”.

El episodio se produjo en un contexto de fuerte despliegue federal en Minnesota, donde el DHS reportó más de 1.000 detenciones de migrantes en los últimos días, entre ellos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador. Solo el lunes se registraron más de 150 arrestos, la mayor operación del año.

Frente a esta situación, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reclamó que el ICE se retire de la ciudad. “Su presencia está causando caos. Exigimos que abandonen Minneapolis de inmediato”, afirmó, y reiteró el respaldo de la administración local a las comunidades inmigrantes y refugiadas.