7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos: un agente mató a una mujer durante una protesta contra la deportación de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el disparo fue en defensa propia y calificó el hecho como “terrorismo interno”, mientras el alcalde de la ciudad exigió el retiro inmediato de los agentes federales.

Por
Estados Unidos: agente de inmigración mató a una mujer durante una protesta en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis, en medio de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Según el organismo, el hecho ocurrió cuando la mujer habría intentado embestir con su vehículo a los agentes.

Donald Trump y Marco Rubio.
Te puede interesar:

EEUU reveló cuáles son las tres fases para la transición en Venezuela: "No queremos el caos"

De acuerdo con la versión oficial difundida en redes sociales, el efectivo de ICE efectuó “disparos defensivos” al considerar en riesgo su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública. El DHS sostuvo que la mujer “utilizó su vehículo como arma” y encuadró el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, en las imágenes solo se ve que la mujer intenta huir con su auto cuando intentan detenerle y un efectivo, sin riesgos de ser atropellado, le dispara.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que la mujer murió por el disparo y que los agentes heridos se recuperarían sin complicaciones. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las fuerzas federales actuaron en defensa propia y advirtió que los operativos migratorios están expuestos a ataques “de forma cotidiana”.

El episodio se produjo en un contexto de fuerte despliegue federal en Minnesota, donde el DHS reportó más de 1.000 detenciones de migrantes en los últimos días, entre ellos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador. Solo el lunes se registraron más de 150 arrestos, la mayor operación del año.

Frente a esta situación, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reclamó que el ICE se retire de la ciudad. “Su presencia está causando caos. Exigimos que abandonen Minneapolis de inmediato”, afirmó, y reiteró el respaldo de la administración local a las comunidades inmigrantes y refugiadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoshEakle/status/2008970977699639681?t=rUUhsOIFpmPlpDBPmhJQIw&s=08&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/2008958123092979817?t=PytyQJbXJffE7RuXnJT07A&s=08&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos reveló la cantidad de soldados heridos en la invasión a Venezuela

Estados Unidos reveló la cantidad de soldados heridos en la incursión en Venezuela

Rusia denunció una incautación ilegal tras la captura de un petrolero por parte de Estados Unidos

Rusia le respondió a Estados Unidos por la captura del petrolero y escala el conflicto

Es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor, advirtió EEUU.

"Primeros en el mar": así fue el operativo de EEUU para abordar los buques petroleros

Trump cargó contra China y Rusia.

Trump apuntó de nuevo contra Rusia y China: "No le tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU"

El petrolero viajaba desde Irán a Venezuela.

Tensión mundial: fuerzas de EEUU incautaron un petrolero ruso

Delcy Rodríguez y sus primeros cambios como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

Rating Cero

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Esta película sorprendió a todos en Netflix y es furor.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Desapareció una noche, la misteriosa película que te dejará intrigado hasta el final

El formato de ocho capítulos resultó ideal para quienes buscan una historia intensa.
play

Esta miniserie de solo 8 capítulos tiene un desenlace inesperado y está atrapando a todos en Netflix: como se llama

Esta fragancia pertenece a una de las casas más prestigiosas de la perfumería francesa.

Este es el perfume favorito que usa Robert Pattinson: cuánto sale en Argentina

Romina Gaetani.
play

Romina Gaetani detalló que Luis Cavanagh fue "desintegrando" su autoestima: "Me volvió chiquita"

últimas noticias

Esta práctica es habitual para viajar en la ruta: ¿qué dice la ley?

Multas en la ruta: qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate mientras manejas

Hace 17 minutos
Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Hace 18 minutos
Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

Hace 19 minutos
Argentinos Juniors iniciará su participación desde la Fase 2 en la Copa Libertadores.

Fue compañero de Messi en la Selección y es refuerzo de un equipo del fútbol argentino

Hace 20 minutos
play
El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

Hace 23 minutos