Venezuela confirmó oficialmente las negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

La empresa estatal PDVSA ratificó que negocia con Washington la venta de petróleo luego de un cambio brusco en la relación bilateral tras la invasión de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela confirmó negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

Venezuela confirmó negociaciones con Estados Unidos por la venta de petróleo

Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) confirmó este miércoles que mantiene conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en lo que representa un giro sin precedentes en la política energética bilateral.

El presidente estaounidense realizó el anuncio a través de la red social Truth.
Trump anunció que Venezuela comprará "únicamente productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del petróleo

En un comunicado oficial, la petrolera estatal afirmó que las negociaciones se desarrollan “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, y que están basadas en “una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Este anuncio ocurre a días de la operación militar de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un acontecimiento que marcó un quiebre en las relaciones entre ambas naciones y el replanteo de vínculos comerciales hasta ahora suspendidos por sanciones y bloqueos.

Más temprano, el presidente Donald Trump había anunciado que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense. Trump detalló que el crudo será vendido a precio de mercado y que él mismo supervisará los ingresos de esa venta para “beneficiar al pueblo venezolano y a los Estados Unidos”.

Fuentes oficiales estadounidenses señalaron que este volumen de crudo representa una parte significativa del petróleo almacenado que no ha podido salir de Venezuela debido a restricciones impuestas tras el inicio del conflicto reciente.

El comunicado de PDVSA subraya su objetivo de impulsar el desarrollo nacional y contribuir a la estabilidad energética global, aunque evita entrar en detalles sobre montos, plazos o volúmenes específicos de venta.

