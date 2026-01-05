Gustavo Petro desafió a Donald Trump y advirtió que está dispuesto a tomar "de nuevo las armas" para defender a Colombia El presidente colombiano respondió a las acusaciones de su par de Estados Unidos y del secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que si lo detienen como a Nicolás Maduro "desatarán al jaguar popular". Por + Seguir en







El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este lunes a través de su cuenta de X que está dispuesto a tomar "de nuevo las armas" para defender "la Patria", en respuesta a las amenazantes declaraciones formuladas por su par de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un extenso mensaje de fuerte tono nacionalista, Petro defendió su legitimidad y la autonomía de las instituciones colombianas frente a los señalamientos de la administración norteamericana. En su declaración, expresó su disposición de abandonar su compromiso histórico de no violencia para enfrentar posibles amenazas contra el país.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, sentenció el mandatario, quien además remarcó que "si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular".

En relación con la jerarquía militar, el presidente ordenó a las tropas desconocer a oficiales que prioricen los intereses extranjeros sobre los nacionales. “Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía”, advirtió el presidente colombiano.

Asimismo, rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con actividades ilícitas y cuestionan la transparencia de su gestión. El mandatario enfatizó su integridad personal al declarar: “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados”.