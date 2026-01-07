7 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump apuntó de nuevo contra Rusia y China: "No le tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU"

El mandatario estadounidense cargó más tensión contra las dos potencias, luego de que las fuerzas de su país detuvieran a un petrolero ruso que había eludido el bloqueo en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó mayor incertidumbre mundial al cargar más tensión sobre China y Rusia, luego de la Guardia Costera de su país incautara un buque petrolero ruso que había esquivado el bloque sobre las costas de Venezuela.

Es la mayor fuerza de combate de nuestro país en su máximo esplendor, advirtió EEUU.
"Primeros en el mar": así fue el operativo de EEUU para abordar los buques petroleros

"Rusia y China no le tienen nada de miedo a la OTAN sin Estados Unidos, y dudo que la OTAN nos apoye si realmente la necesitáramos. Todos tenemos suerte de que reconstruyera nuestro ejército en mi primer mandato, y siga haciéndolo", publicó el mandatario en su red social, Truth Social.

El texto de la máxima autoridad estadounidense apareció minutos después de que las fuerzas militares interceptaran al buque petrolero de Rusia en el Atlántico Norte, tras dos semanas de persecución y luego de que Moscú enviara un submarino para custodiar la nave.

"Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación que China y Rusia temen y respetan es el DJT. ¡Reconstruyó EEUU, hacemos a América grande de nuevo! Presidente DJT", manifestó Trump.

La publicación de Trump en Truth Social

Trump en redes

