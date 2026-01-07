7 de enero de 2026 Inicio
Recoleta: un hombre quiso hacerle el cuento del tío a una pareja, pero fue emboscado y terminó detenido

Se trata de un estafador que fingía ser abogado y exigía u$s40.000. Fue arrestado después de que la Policía se hiciera pasar por las víctimas.

La Policía detuvo a un hombre por el hecho.

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Recoleta acusado de intentar robarle a una pareja de adultos mediante el "cuento del tío", después de que un grupo de policías simulara ser las víctimas para capturarlo. Luego, fue imputado por el delito de tentativa de estafa.

La mujer de 63 años entró a la comisaría de Campo Santo y se prendió fuego.
El hecho se produjo después de que una mujer advirtiera que había sido engañada telefónicamente por delincuentes que fingieron ser abogados y funcionarios judiciales, quienes le aseguraban que un familiar había sido detenido tras un grave incidente y le exigían u$s40.000 para gestionar su supuesta liberación.

En tal sentido, el personal de la División Investigaciones Comunales 14 mantuvo comunicaciones con los estafadores, haciéndose pasar por las víctimas, y acordaron que los supuestos damnificados ingresarían a un banco para después dirigirse a un punto de encuentro acordado, sobre la Avenida Santa Fe al 3100, para entregar el dinero.

En tanto, un policía ingresó a la sucursal bancaria, fingió retirar el dinero y se trasladó a la zona acordada, mientras que luego se presentó el acusado, quien fue detenido después de identificarse como la persona que se llevaría la suma en efectivo. Además, el personal incautó un automóvil Peugeot 208 y un celular.

