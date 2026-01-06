6 de enero de 2026 Inicio
Brasil enviará ayuda médica a Venezuela tras los ataques de Estados Unidos

Se trata de equipos y medicamentos destinados a pacientes con diálisis, después de que los bombardeos del sábado a la madrugada impactaran un centro de distribución.

El Ministerio de Salud anunció que se enviará ayuda médica.

La decisión fue comunicada por el ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, quien remarcó que la asistencia responde a un compromiso humanitario y a la necesidad de resguardar la salud pública a nivel regional.

“Estamos trabajando para movilizar, a través de la estructura del SUS (Sistema Único de Salud) y en conjunto con empresas privadas, insumos y medicamentos para diálisis que serán enviados al pueblo venezolano, luego de que su centro de distribución fuera atacado”, señaló Padilha durante una conferencia de prensa, según consignaron medios locales.

El funcionario detalló que en Venezuela hay alrededor de 16.000 personas que dependen de tratamientos de diálisis, una cifra que equivale a cerca del 10% de los pacientes que reciben este tipo de atención en Brasil, donde el sistema público asiste a casi 170.000 personas.

Padilha recordó además que la cooperación sanitaria entre ambos países es estrecha, Durante la pandemia de Covid-19, Venezuela suministró 135.000 metros cúbicos de oxígeno a los hospitales de Manaos, en medio de una grave escasez que ponía en riesgo la vida de miles de brasileños. “No podemos olvidar que, cuando Manaos sufrió el colapso del oxígeno, Venezuela ayudó a salvar vidas en Brasil”, subrayó.

El ministro insistió en que la iniciativa no se limita a un gesto solidario, sino que también responde a una lógica de responsabilidad compartida en la región. “Si no ayudamos, terminamos siendo los más afectados, porque compartimos frontera y cualquier crisis sanitaria en Venezuela impacta rápidamente en el sistema de salud brasileño”, afirmó.

El plan prevé el envío de insumos médicos, equipamiento especializado y personal de salud, con la posibilidad de ampliar el despliegue de profesionales si la situación lo demanda. “Desde el inicio estamos preparados para reforzar la asistencia y aumentar el número de trabajadores sanitarios si fuera necesario”, aseguró.

Gustavo Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia, tras las amenazas de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó al pueblo nacional a marchar para defender la soberanía de su país, la primera del año, tras las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

La movilización está convocada para este miércoles en las calles de todo el país desde las 16, luego que se desatara la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

Gustavo Petro y Donald Trump

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en su cuenta personal de X.

En esa línea, el mandatario colombiano también invitó a los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera nacional en la entrada de sus casas o lugares de trabajo. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. Ahora a defender la soberanía nacional”, agregó.

Luego de la captura de Maduro, Trump se refirió al futuro de la gestión de la política regional y opinó sobre la posición de Petro frente a su estrategia antidrogas, que en su juicio no es efectiva.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, apuntó Trump contra el mandatario colombiano, al que no ha dejado de calificar como uno de los líderes del narcotráfico en la región, por lo que lo incluyó en la Lista Clinton y al que también le retiró la visa norteamericana.

Cuando le preguntaron si existe la posibilidad de una intervención estadounidense en Colombia, el presidente norteamericano respondió con total contundencia: “Eh, suena bien para mí. Sí”. En esa línea, en las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

