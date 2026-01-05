¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos? El expresidente de Venezuela permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn mientras enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo ante la justicia federal de Estados Unidos. Por + Seguir en







Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una incursión militar estadounidense, el diario New York Post publicó una nota en la que plantea la posibilidad de que el líder chavista sea condenado a la pena de muerte si es declarado culpable. El ahora expresidente de Venezuela permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

Maduro está acusado de cuatro cargos ante la justicia federal de los Estados Unidos. Se trata de los delitos de narcoterrorismo (se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal), conspiración para importar cocaína (los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte), delitos con armas y artefactos destructivos (uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas) y uso de la droga como arma (la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación).

La nota del New York Post advierte que, de ser hallado culpable de las imputaciones, Maduro podría pasar el resto de su vida en prisión o recibir la sentencia máxima y se basa en registros de la Biblioteca del Congreso.

New York Post Maduro La acusación principal se fundamenta en la violación de la Ley de Sustancias Controladas en el marco de una estructura delictiva de gran escala. Según registros de la Biblioteca del Congreso, un acusado bajo estos cargos “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible a la pena de muerte.

El sistema legal estadounidense contempla el castigo máximo para una serie de delitos específicos bajo jurisdicción federal. Estos casos se agrupan en categorías estrictas que definen la gravedad de la conducta criminal y las opciones de sentencia para los jueces encargados del proceso.