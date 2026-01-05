Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.
Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una incursión militar estadounidense, el diario New York Post publicó una nota en la que plantea la posibilidad de que el líder chavista sea condenado a la pena de muerte si es declarado culpable. El ahora expresidente de Venezuela permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.
Maduro está acusado de cuatro cargos ante la justicia federal de los Estados Unidos. Se trata de los delitos de narcoterrorismo (se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal), conspiración para importar cocaína (los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte), delitos con armas y artefactos destructivos (uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas) y uso de la droga como arma (la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación).
La nota del New York Post advierte que, de ser hallado culpable de las imputaciones, Maduro podría pasar el resto de su vida en prisión o recibir la sentencia máxima y se basa en registros de la Biblioteca del Congreso.
La acusación principal se fundamenta en la violación de la Ley de Sustancias Controladas en el marco de una estructura delictiva de gran escala. Según registros de la Biblioteca del Congreso, un acusado bajo estos cargos “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible a la pena de muerte.
El sistema legal estadounidense contempla el castigo máximo para una serie de delitos específicos bajo jurisdicción federal. Estos casos se agrupan en categorías estrictas que definen la gravedad de la conducta criminal y las opciones de sentencia para los jueces encargados del proceso.
Qué delitos federales pueden ser castigados con la pena de muerte en Estados Unidos
La legislación de los Estados Unidos establece distinciones claras sobre qué conductas ameritan la aplicación de la pena capital a nivel nacional. El marco normativo vigente clasifica estos ilícitos en tres vertientes principales que determinan el destino procesal de acusados de alta peligrosidad.
"La Ley Federal de Pena de Muerte reconoce otros delitos capitales que no necesariamente implican asesinato: traición, espionaje, narcotráfico a gran escala e intento de asesinato para obstruir la investigación de un narcotraficante. Su legitimidad constitucional es menos clara o, al menos, diferente", indica el texto publicado en la página web de la Biblioteca del Congreso.
La clasificación de "narcotráfico a gran escala" es la que habilita la posibilidad de la ejecución para el exmandatario venezolano. La resolución final del proceso legal que inició esta semana en Brooklyn dependerá de si se demuestra que el acusado lideró efectivamente una "empresa criminal continua" bajo los estándares de la Ley de Sustancias Controladas.