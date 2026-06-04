Terror a bordo: un pasajero intentó abrir una puerta de un avión y lo redujo un exluchador de MMA

Un avión de Frontier Airlines tuvo que ser desviado durante su recorrido, cuando un hombre gritó que "quería bajar del avión" e intentó abrir la puerta de emergencia. El pánico se desató entre los presentes y el personal de la aerolínea que intentó detenerlo, lo que tornó la situación más violenta hasta que un peleador se involucró y pudo reducir al sujeto.

En un vuelo de la compañía norteamericana Frontier Airlines , un pasajero sufrió un episodio violento en pleno viaje: comenzó a gritar, intentó estrangular a un auxiliar de vuelo e intentó abrir desesperadamente la puerta de la salida de emergencia . La situación obligó a un aterrizaje de emergencia, pero antes el hombre fue reducido a la fuerza por un exluchador de MMA.

El episodio se dio en el vuelo 3345 de Frontier Airlines que realizaba la ruta de San Juan y Chicago , pero tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Miami. En los últimos años, Estados Unidos registró más de 600 investigaciones por incidentes similares a bordo.

Según informaron medios de ese país, el pasajero fue identificado como Juan Reyes , de 51 años, quien primero gritó que quería bajar del avión, después intentó abrir la puerta de emergencia, también trató de ingresar a la cabina y orinó en el piso del baño.

En medio de esta situación, John Longood, un exluchador de artes marciales mixtas, decidió actuar y reducir al pasajero hasta que la policía ingresó al avión. "Nadie salió lastimado. Sentí que era mi deber hacerlo", aseguró Longood en diálogo con CBS News Chicago y detalló que " l o sujeté y lo inmovilicé lo más seguro posible, lo llevé a su fila y lo controlé de pies y manos ".

Ante esta situación, el piloto y especialista en aeronáutica Carlos Rincelli opinó al respecto para el programa Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N: "El pasajero disruptivo, que es aquel que molesta al otro por una discusión interna, y la interferencia ilícita, que es quien pone en riesgo la seguridad de la aeronave".

¿Un pasajero puede abrir la puerta de emergencia de un avión tan fácilmente? El especialista detalló que "las puertas están conformadas con un estilo tapón" y añadió que "por la diferencia de presión entre lo que tenés dentro de la cabina de pasajeros y en el exterior, es físicamente imposible abrirla".

A pesar de que el peligro de apertura sea nulo, Rincelli destaca que la tripulación y los pasajeros deben actuar rápido para reducir al sujeto. En estos casos, la política de las aerolíneas es de "tolerancia cero", lo que deriva en el desvío inmediato del avión para la intervención de la policía aeronáutica.