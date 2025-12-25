La advertencia de Rusia a Donald Trump por las acciones contra Venezuela: "América Latina debe ser una zona de paz" Moscú denunció un “bloqueo naval de facto” sobre Venezuela, respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que una escalada militar pondría en riesgo la estabilidad de toda América Latina. Por + Seguir en







La advertencia de Rusia a Donald Trump por las acciones contra Venezuela: "América Latina debe ser una zona de paz"

El Gobierno de Rusia cuestionó este jueves las acciones impulsadas por Estados Unidos en el Caribe y las calificó como un “caos legal” contrario al derecho internacional. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, denunció un incremento de la presencia militar estadounidense en torno a Venezuela y la aplicación de un "bloqueo naval de facto".

En ese marco, la diplomática expresó el respaldo de Moscú al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que Rusia apoya los esfuerzos de Venezuela por “proteger su soberanía e intereses nacionales” y garantizar un desarrollo estable y seguro.

Zajárova sostuvo que la actuación de Washington viola principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, al afectar la libertad de navegación y la soberanía del país sudamericano.

“Estamos presenciando el restablecimiento de prácticas de piratería, asaltos y apropiación de bienes en aguas internacionales”, afirmó la portavoz, al tiempo que advirtió que este tipo de medidas representan una amenaza para el orden jurídico global. Según señaló, una escalada militar tendría consecuencias para toda la región latinoamericana.