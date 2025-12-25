25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La advertencia de Rusia a Donald Trump por las acciones contra Venezuela: "América Latina debe ser una zona de paz"

Moscú denunció un “bloqueo naval de facto” sobre Venezuela, respaldó al gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que una escalada militar pondría en riesgo la estabilidad de toda América Latina.

Por
La advertencia de Rusia a Donald Trump por las acciones contra Venezuela: América Latina debe ser una zona de paz

La advertencia de Rusia a Donald Trump por las acciones contra Venezuela: "América Latina debe ser una zona de paz"

El Gobierno de Rusia cuestionó este jueves las acciones impulsadas por Estados Unidos en el Caribe y las calificó como un “caos legal” contrario al derecho internacional. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, denunció un incremento de la presencia militar estadounidense en torno a Venezuela y la aplicación de un "bloqueo naval de facto".

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni
Te puede interesar:

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

En ese marco, la diplomática expresó el respaldo de Moscú al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que Rusia apoya los esfuerzos de Venezuela por “proteger su soberanía e intereses nacionales” y garantizar un desarrollo estable y seguro.

“Estamos presenciando el restablecimiento de prácticas de piratería, asaltos y apropiación de bienes en aguas internacionales”, afirmó la portavoz, al tiempo que advirtió que este tipo de medidas representan una amenaza para el orden jurídico global. Según señaló, una escalada militar tendría consecuencias para toda la región latinoamericana.

Finalmente, Zajárova expresó que Rusia espera que el expresidente estadounidense Donald Trump opte por una salida legal y diplomática. “Es fundamental evitar un escenario destructivo y encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV pidió por una Navidad en paz.

En su primer mensaje navideño, León XIV pidió una tregua global por Nochebuena

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos

Es la primera vez que Ucrania utilizó drones subacuáticos para atacar la flota rusa del mar Negro.
play

Ucrania hundió un submarino ruso con unos nuevos drones subacuáticos

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

El video del Papa hablando en 10 idiomas se viralizó en redes sociales. 

En su primera Navidad, el papa León XIV envió un mensaje al mundo en 10 idiomas

Su familia denunció que solamente le hicieron un electrocardiograma y le recetaron paracetamol. 

"Papá, tengo dolor": un hombre esperó 8 horas para que lo atendieran en un hospital y murió

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 15 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 40 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 53 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 55 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 56 minutos