Hoy en Netflix: la conmovedora película que te destroza el corazón sí o sí

Actúa Drew Barrymore y es un drama que explora los límites de la amistad en circunstancias difíciles de la vida.

La película se estrenó en 2015 y ahora está en Netflix. 

Hay películas que, aunque pasen los años, siempre logran encontrar un nuevo público. En el último tiempo, Netflix contribuyó a la difusión de producciones realizadas décadas atrás; en algunos casos, inclusive, mejorando su calidad de video.

Se ubican como alternativas ideales para quienes buscan historias atrapantes.
La plataforma de streaming tiene varias opciones en su catálogo y Miss You Already ( Ya te extraño, en español) es una de ellas. Esta película se estrenó en 2015 pero se incorporó a la plataforma recientemente y es uno de los dramas más recomendados para ver entre los que ofrece el servicio. Este film es un retrato crudo, pero profundamente humano, sobre la amistad femenina frente a la adversidad.

Fue dirigida por Catherine Hardwicke, directora y guionista estadounidense mundialmente conocida por el éxito Twilight, entre otras. Si hay algo que destaca en esta producción es la química entre sus protagonistas, interpretadas por Toni Collette y Drew Barrymore.

Netflix: sinopsis de Miss You Already

Miss Ypu Already

La historia sigue a Milly y Jess, dos mejores amigas inseparables desde la infancia que lo han compartido todo: secretos, ropa, novios y momentos clave de la vida. Sin embargo, sus caminos toman rumbos opuestos y dolorosos casi al mismo tiempo.

A Milly, una mujer exitosa, carismática y con una vida aparentemente perfecta, le diagnostican cáncer de mama. Mientras atraviesa el devastador proceso de la quimioterapia y cirugías, Jess finalmente logra quedarse embarazada tras años de intentarlo.

Más allá de la enfermedad, la película explora cómo el resentimiento, el miedo y la culpa pueden tensar incluso el vínculo más fuerte. Es una historia sobre cómo decir adiós mientras se celebra la vida.

Reparto de Miss You Already

  • Toni Collette como Milly.
  • Drew Barrymore como Jess.
  • Dominic Cooper como Kit, esposo de Milly.
  • Paddy Considine como Jago, pareja de Jess.
  • Jacqueline Bisset como Miranda, madre de Milly.
  • Tyson Ritter como Ace.
  • Frances de la Tour como Jill.
