Hoy en Netflix: la conmovedora película que te destroza el corazón sí o sí

La película se estrenó en 2015 y ahora está en Netflix.

Hay películas que, aunque pasen los años, siempre logran encontrar un nuevo público. En el último tiempo, Netflix contribuyó a la difusión de producciones realizadas décadas atrás; en algunos casos, inclusive, mejorando su calidad de video.

La plataforma de streaming tiene varias opciones en su catálogo y Miss You Already ( Ya te extraño, en español) es una de ellas. Esta película se estrenó en 2015 pero se incorporó a la plataforma recientemente y es uno de los dramas más recomendados para ver entre los que ofrece el servicio. Este film es un retrato crudo, pero profundamente humano, sobre la amistad femenina frente a la adversidad.

Fue dirigida por Catherine Hardwicke, directora y guionista estadounidense mundialmente conocida por el éxito Twilight, entre otras. Si hay algo que destaca en esta producción es la química entre sus protagonistas, interpretadas por Toni Collette y Drew Barrymore.

Netflix: sinopsis de Miss You Already Miss Ypu Already Netflix La historia sigue a Milly y Jess, dos mejores amigas inseparables desde la infancia que lo han compartido todo: secretos, ropa, novios y momentos clave de la vida. Sin embargo, sus caminos toman rumbos opuestos y dolorosos casi al mismo tiempo.

A Milly, una mujer exitosa, carismática y con una vida aparentemente perfecta, le diagnostican cáncer de mama. Mientras atraviesa el devastador proceso de la quimioterapia y cirugías, Jess finalmente logra quedarse embarazada tras años de intentarlo.

Más allá de la enfermedad, la película explora cómo el resentimiento, el miedo y la culpa pueden tensar incluso el vínculo más fuerte. Es una historia sobre cómo decir adiós mientras se celebra la vida. Tráiler de Miss You Already Embed Reparto de Miss You Already Toni Collette como Milly.

Drew Barrymore como Jess.

Dominic Cooper como Kit, esposo de Milly.

Paddy Considine como Jago, pareja de Jess.

Jacqueline Bisset como Miranda, madre de Milly.

Tyson Ritter como Ace.

Frances de la Tour como Jill.