Se conoció la causa de la internación de Christian Petersen: qué dijo la familia sobre su salud

En vísperas de la Navidad, la familia de Petersen compartió un comunicado donde brindó detalles sobre el estado del chef. Además, agradecieron las señales de afecto de seguidores y fanáticos mediante redes sociales.

La familia del Christian Petersen compartió un comunicado en redes, durante las vísperas de la Navidad, para llevar tranquilidad a los seguidores del chef y agradecer por el apoyo. En el texto explicaron las circunstancias previas a su descompensación y cómo continúa su evolución mientras permanece internado en San Martín de los Andes.

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

En las últimas horas, se conoció un comunicado de la familia del chef, que permanece internado desde hace más de 10 días, tras sufrir una falla cardíaca al realizar una excursión en el volcán Lanín .

El texto fue compartido como mensaje navideño y de agradecimiento por el apoyo recibido, principalmente a los "hospitales de Junín y San Martín de los Andes", quienes condujeron con "cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo".

Eso no es todo, sino que brindaron detalles sobre lo que ocurrió con Petersen durante la excursión, y agradecieron el rápido accionar de los guías contratados. El chef fue derivado " con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

También aclararon que esa situación vivida en la montaña derivó en una "fuerte descompensación multiorgánica", a pesar de esto quisieron llevar tranquilidad en su mensaje y expresaron que "por suerte que fue evolucionando día a día".

Comunicado completo de la familia Petersen

SMA, 24 diciembre 2025

En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris.

Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo.

Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención.

Esta situación vivida en la montaña, derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte que fue evolucionando día a día.

Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que impulsan los más valiosos que Chris y la familia necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida.

gracias

Flia. Petersen y Cia.