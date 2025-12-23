Estados Unidos volvió a atacar una lancha cerca de Venezuela: ya son 106 los muertos El bombardeo fue confirmado por el Comando Sur norteamericano, mediante una publicación en la red social X. Además, el presidente Donald Trump le lanzó una nueva amenaza a su par venezolano, Nicolás Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo". Por + Seguir en







Desde que Estados Unidos inició esta campaña militar en septiembre, ya fueron asesinadas 106 personas.

Nuevamente, Estados Unidos atacó este jueves a una embarcación que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas hacia su país y se encontraba cerca de las costas de Venezuela. El bombardeo fue confirmado por el Comando Sur norteamericano mediante su cuenta oficial de la red social X y, de esta manera, las víctimas fatales ya ascendieron a 106 desde que la Casa Blanca inició la campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", aseguró el Comando Sur de los Estados Unidos en la publicación en redes sociales, en donde también compartió un video en el que se observa el momento exacto del bombardeo a la supuesta narcolancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2003303616963133694&partner=&hide_thread=false On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025 Con este último ataque, ya son 106 los muertos en 29 operaciones similares que realizó Estados Unidos desde que la Casa Blanca inició en septiembre esta campaña militar contra las bandas del crimen organizado que trasladan drogas a su país y que, según las acusaciones de Washington, están lideradas por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas de la carga de las embarcaciones ni la identidad de sus tripulantes en ninguno de estos bombardeos.

Diferentes especialistas internacionales cuestionaron estos ataques realizados por Estados Unidos, ya que son considerados como ejecuciones extrajudiciales. Hasta Naciones Unidas condenó estas operaciones, a mediados de octubre pasado.

Por su parte, la gestión del presidente Donald Trump defendió en reiteradas ocasiones esta campaña militar. "Venezuela es un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbolá, Irán y otros, y obviamente estos grupos narcos”, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa realizada el viernes pasado.