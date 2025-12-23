Estados Unidos volvió a atacar una lancha cerca de Venezuela: ya son 106 los muertos

Nuevamente, Estados Unidos atacó este jueves a una embarcación que, según las acusaciones de Washington, trasladaba drogas hacia su país y se encontraba cerca de las costas de Venezuela. El bombardeo fue confirmado por el Comando Sur norteamericano mediante su cuenta oficial de la red social X y, de esta manera, las víctimas fatales ya ascendieron a 106 desde que la Casa Blanca inició la campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro.
"Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", aseguró el Comando Sur de los Estados Unidos en la publicación en redes sociales, en donde también compartió un video en el que se observa el momento exacto del bombardeo a la supuesta narcolancha.
Con este último ataque, ya son 106 los muertos en 29 operaciones similares que realizó Estados Unidos desde que la Casa Blanca inició en septiembre esta campaña militar contra las bandas del crimen organizado que trasladan drogas a su país y que, según las acusaciones de Washington, están lideradas por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades norteamericanas no aportaron pruebas de la carga de las embarcaciones ni la identidad de sus tripulantes en ninguno de estos bombardeos.
Diferentes especialistas internacionales cuestionaron estos ataques realizados por Estados Unidos, ya que son considerados como ejecuciones extrajudiciales. Hasta Naciones Unidas condenó estas operaciones, a mediados de octubre pasado.
Por su parte, la gestión del presidente Donald Trump defendió en reiteradas ocasiones esta campaña militar. "Venezuela es un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbolá, Irán y otros, y obviamente estos grupos narcos”, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa realizada el viernes pasado.
Donald Trump le lanzó una nueva amenaza a Nicolás Maduro
"Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro", le lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par venezolano, Nicolás Maduro, tan solo unas horas después de un nuevo ataque ordenado por la Casa Blanca a una embarcación cerca de las costas del Caribe.
Las declaraciones del mandatario norteamericano sucedieron durante una conferencia de prensa en el estado de Florida. Ante la consulta de un periodista presente si la intención del gobierno es forzar la salida de Maduro, Trump dijo que "eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo", remató.
Trump suspendió sus breves vacaciones por el receso navideño para anunciar que intensificará su campaña contra el gobierno venezolano, en coincidencia con el segundo día de persecución a un barco petrolero venezolano sancionado que, según Washington, integra una "flota clandestina". Acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente aseguró que el buque navega con una bandera falsa y que enfrenta una orden judicial para su incautación. "Está avanzando y terminaremos capturándolo", cerró el mandatario.
