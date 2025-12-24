Elecciones en Honduras: proclamaron a Nasry "Tito" Asfura como presidente electo

Después de tres semanas de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral dio como vencedor de las elecciones al candidato que contó con el apoyo de Washington y Donald Trump. Por su parte, Salvador Nasralla rechazó el resultado y lo acusó de cometer fraude.

Nasry "Tito" Asfura fue el candidato hondureño que contó con el apoyo de Estados Unidos para convertirse en Presidente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras proclamó este miércoles a Nasry "Tito" Asfura como ganador de las elecciones presidenciales , después de un recuento de votos que se dilato por más de tres semanas y mantuvo al país centroamericano sumido en la más profunda incertidumbre política.

En caso de sostenerse la decisión, el candidato que cuenta con el apoyo de Washington asumirá la presidencia para el período 2026-2030. Según la autoridad electoral, la lista del Partido Nacional que representó Asfura obtuvo un total del 40,27% de los votos, mientras que en el segundo puesto se ubicó Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por un estrecho margen con el 39,39% de los sufragios.

Por su parte, Nasralla rechazó la proclamación del CNE y acusó a Asfura de cometer fraude para ganar las elecciones presidenciales. En una publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X, el candidato del Partido Liberal acusó al ente electoral de haber cometido el delito de falsificación de documentos públicos.

"Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones", dijo Asfura, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Honduras: estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", sentenció el proclamado presidente del país centroamericano.

Aquí otro ejemplo del fraude, el acta real es totalmente diferente al acta que sumó votos en el sistema del CNE que pretende dar una declaratoria que no responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño. Hay miles de actas con esta inconsistencia que ustedes pueden… pic.twitter.com/lRJ9A3YBhw

Las elecciones en Honduras marcaron el fin del ciclo oficialista del gobierno progresista de Xiomara Castro , elegida en 2021, con una agenda marcada por la lucha contra la corrupción y la reducción de la violencia que no llegó a ser materializada en la nación. Su candidata, Rixi Moncada, alcanzó el tercer puesto con tan solo el 19% de los votos. Además, la victoria presidencial de Asfura profundiza la tendencia de un giro hacia la derecha en Latinoamérica.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE



Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones.



Honduras: Estoy preparado para gobernar.



No te voy a fallar.



¡Dios Bendiga Honduras!… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025

De esta manera, Asfura, quien contó con el apoyo de Estados Unidos durante la campaña presidencial, se suma a una serie de victorias conservadoras en la región. Las más recientes de ellas fueron la de José Antonio Kast, en Chile, y Rodrigo Paz, en Bolivia.

Elecciones en Honduras: un resultado que se demoró tres semanas

Si bien las elecciones en Honduras se celebraron el pasado domingo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tardó más de tres semanas en proclamar a un ganador en los comicios presidenciales por una larga serie de fallas en el recuento de votos.

Cuando ya se habían escrutado el 55% de las mesas, el sistema empezó a fallar. En ese momento, Asfura mantenía una ventaja de tan solo cinco mil votos por encima de Nasralla. Entonces, el CNE informó que había unas 16.178 actas correctas, pero que 2.749 debían ser revisadas porque contenían errores de digitalización, discrepancias numéricas, sumas incorrectas o incidentes reportados por las Juntas Receptoras de Votos.

Además, el sistema de transmición presentó varias fallas durante estas tres semanas de recuento de votos. La última de ellas significó un paro total de tres días, atribuido a problemas en la plataforma digital operada por la empresa colombiana Grupo ASD. Según el CNE, la compañía interrumpió la divulgación de los resultados para cumplir tareas de mantenimiento en la plataforma de seguimiento de los resultados.

salvador nasralla El candidato Salvador Nasralla denunció que Nasry "Tito" Asfura cometió fraude para ganar las elecciones presidenciales de Honduras.

Por su parte, Nasralla acusó en reiteradas oportunidades que se estaba cometiendo fraude y que Asfura estaba robándose las elecciones presidenciales. El candidato denunció una presunta manipulación del sistema informático y aseguró que el colapso de la plataforma coincidió con una entrada de actas que le favorecían.

“Señor presidente, su candidato respaldado en Honduras es cómplice de silenciar los votos de nuestros ciudadanos. Si no tiene nada que temer, ¿por qué no permite que se cuente cada voto?”, se dirigió Nasralla a Donald Trump, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Por lo pronto, el CNE proclamó ganador a Asfura. Sin embargo, se espera que los otros candidatos presenten impugnaciones judiciales para rechazar su investidura presidencial de Honduras.