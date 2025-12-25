IR A
Las fotos de la íntima celebración de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Argentina

La pareja festejó en Rosario con sus familias y ella mostró las imágenes de la larga mesa que compartieron.

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Redes sociales

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario, Santa Fe, con su familia y publicaron en redes sociales imágenes del festejo rodeado de gente como cada año. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la mesa dulce, que tenía diferentes variantes de chocolate.

Antonela fue quien publicó las imágenes: en la primera está con Lionel y se los puede ver lookeados para la Nochebuena. La modelo usó un vestido amarillo y el futbolista del Inter Miami usó una camisa marrón con detalles blancos y una bermuda beige.

En la siguiente foto se puede ver la mesa con doble plato y doble copa. También compartió una imagen de la mesa general, la cual se puede ver que tenía múltiples lugares para sentarse, lo que indica que el festejo fue multitudinario.

Por último, grabó un video de la mesa dulce y allí se podía ver diferentes variantes de chocolates. Algunos hechos bota navideña, otros con forma de Papá Noel, de animales y otras tabletas tradicionales.

Si bien, Messi no publicó un posteo como cada año, compartió el que subió Antonela y escribió: “Feliz Navidad”.

