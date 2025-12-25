25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Navidad 2025: las ventas minoristas pymes subieron 1,3% y el gasto promedio fue de $36.266

Así lo señalan los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los rubros que tuvieron un mayor crecimiento fueron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). La demanda se concentró en promociones puntuales y ofertas específicas.

Por
El consumo fue impulsado por planes de financiación y cuotas. 

El consumo fue impulsado por planes de financiación y cuotas. 

Télam

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó este jueves que las ventas minoristas pymes tuvieron en Navidad una suba interanual del 1,3%, impulsada principalmente por la oferta de financiación en cuotas y promociones específicas. El gasto promedio se ubicó en los $36.266.

Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre
Te puede interesar:

Siete de cada diez argentinos recortaron gastos de consumo en el último trimestre

Por su parte, de los 6 grandes rubros relevados, los mayores crecimientos estuvieron en Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, "la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes", señalaron desde CAME.

Pese al leve crecimiento, advierten que el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares.

navidad 2025 came

Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas por Navidad fueron "mejor" o "mucho mejor" de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron "peor" o "mucho peor". En tanto, el 45,9% opinó que fueron "iguales" a lo que suponían.

came ventas navidad (1)

En este sentido, el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama” en el balance comercial final de diciembre. Un 31,1% señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. Finalmente, el 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.

Noticias relacionadas

El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH y sin gestiones previas.

ANSES paga $108.062 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en enero 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: qué pasará con los pagos el jueves 25 de diciembre

Los argentinos compraron menos regalos para Navidad. 

Cayeron las ventas de juguetes en Navidad: el impacto se sintió más en los negocios tradicionales

Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Anses dio un mensaje muy importante para los jubilados antes de fin de año.

Atención: el mensaje clave de ANSES para jubilados antes de Año Nuevo

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 8 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 33 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 46 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 48 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 49 minutos