Navidad 2025: las ventas minoristas pymes subieron 1,3% y el gasto promedio fue de $36.266 Así lo señalan los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los rubros que tuvieron un mayor crecimiento fueron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). La demanda se concentró en promociones puntuales y ofertas específicas.







El consumo fue impulsado por planes de financiación y cuotas. Télam

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó este jueves que las ventas minoristas pymes tuvieron en Navidad una suba interanual del 1,3%, impulsada principalmente por la oferta de financiación en cuotas y promociones específicas. El gasto promedio se ubicó en los $36.266.

Por su parte, de los 6 grandes rubros relevados, los mayores crecimientos estuvieron en Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, "la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes", señalaron desde CAME.

Pese al leve crecimiento, advierten que el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares.

navidad 2025 came Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas por Navidad fueron "mejor" o "mucho mejor" de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron "peor" o "mucho peor". En tanto, el 45,9% opinó que fueron "iguales" a lo que suponían.