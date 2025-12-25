Navidad 2025: las ventas minoristas pymes subieron 1,3% y el gasto promedio fue de $36.266
Así lo señalan los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Los rubros que tuvieron un mayor crecimiento fueron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). La demanda se concentró en promociones puntuales y ofertas específicas.
El consumo fue impulsado por planes de financiación y cuotas.
Télam
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó este jueves que las ventas minoristas pymes tuvieron en Navidad una suba interanual del 1,3%, impulsada principalmente por la oferta de financiación en cuotas y promociones específicas. El gasto promedio se ubicó en los $36.266.
Por su parte, de los 6 grandes rubros relevados, los mayores crecimientos estuvieron en Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).
Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, "la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes", señalaron desde CAME.
Pese al leve crecimiento, advierten que el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares.
Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas por Navidad fueron "mejor" o "mucho mejor" de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron "peor" o "mucho peor". En tanto, el 45,9% opinó que fueron "iguales" a lo que suponían.
En este sentido, el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama” en el balance comercial final de diciembre. Un 31,1% señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. Finalmente, el 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.