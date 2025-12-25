25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libres de los cinco grandes argentinos

Desde el 1° de enero, Referentes históricos, nombres de selección y varios jugadores de peso en Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedarán en libertad de acción.

Por
Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libresde los cinco grandes argentinos
Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libresde los cinco grandes argentinos

El mercado de pases del fútbol argentino empezó a tomar forma antes de fin de año. A partir del 1° de enero, numerosos jugadores finalizarán sus contratos y quedarán en libertad de acción, una situación que impacta de lleno en los cinco grandes del país.

Desde el lado del futbolista, la opción de Inter Miami resulta atractiva tanto por lo deportivo como por lo financiero.
Te puede interesar:

El ex River que está en la órbita del Inter Miami de Lionel Messi

Entre los nombres más relevantes aparecen Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra y Luciano Vietto, todos con pasado reciente en equipos protagonistas de la Liga Profesional. La nómina combina referentes históricos, futbolistas con experiencia internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con escasa participación.

Los jugadores que quedan libres, club por club

  • Boca Juniors

Cristian Lema

Frank Fabra

  • Independiente

No tiene jugadores libres.

  • Racing Club

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera

  • River Plate

Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Miguel Ángel Borja (continuará su carrera en Cruz Azul de México)

Ignacio Fernández (seguirá en Gimnasia y Esgrima La Plata)

  • San Lorenzo

Ezequiel Cerutti (con chances de renovar)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Campeones del mundo y contratos en revisión

El escenario contractual no se limita al plano local. Varios futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 atraviesan etapas decisivas en sus clubes europeos, con vínculos próximos a vencer o sujetos a revisión.

El caso más emblemático es el de Paulo Dybala, cuyo contrato con la Roma entra en su tramo final y cada vez está más cerca de Boca. También hay situaciones a seguir de cerca en otros integrantes de aquella selección, con renovaciones aún no cerradas y futuros que podrían redefinirse en los próximos meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Riquelme estaría a punto de cerrar el primer refuerzo para la temporada 2026.

¿Regalo de Navidad? Boca estaría muy cerca de anunciar su primer refuerzo

Martín Palermo aún no definió su futuro como entrenador, pero le gustaría seguir en Brasil.

Este es el delantero del fútbol argentino que le gusta a Martín Palermo

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

El centro de ski Savin Kuk, en Montenegro, es uno de los más importantes del mundo.

Murió un reconocido futbolista al caer de un teleférico a 70 metros de altura

El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 10 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 35 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 48 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 50 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 51 minutos