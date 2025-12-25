Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libres de los cinco grandes argentinos

Desde el 1° de enero, Referentes históricos, nombres de selección y varios jugadores de peso en Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedarán en libertad de acción.

El mercado de pases del fútbol argentino empezó a tomar forma antes de fin de año. A partir del 1° de enero, numerosos jugadores finalizarán sus contratos y quedarán en libertad de acción, una situación que impacta de lleno en los cinco grandes del país.

Entre los nombres más relevantes aparecen Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra y Luciano Vietto , todos con pasado reciente en equipos protagonistas de la Liga Profesional. La nómina combina referentes históricos, futbolistas con experiencia internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con escasa participación.

Racing Club

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera

River Plate

Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Miguel Ángel Borja (continuará su carrera en Cruz Azul de México)

Ignacio Fernández (seguirá en Gimnasia y Esgrima La Plata)

San Lorenzo

Ezequiel Cerutti (con chances de renovar)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Campeones del mundo y contratos en revisión

El escenario contractual no se limita al plano local. Varios futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 atraviesan etapas decisivas en sus clubes europeos, con vínculos próximos a vencer o sujetos a revisión.

El caso más emblemático es el de Paulo Dybala, cuyo contrato con la Roma entra en su tramo final y cada vez está más cerca de Boca. También hay situaciones a seguir de cerca en otros integrantes de aquella selección, con renovaciones aún no cerradas y futuros que podrían redefinirse en los próximos meses.