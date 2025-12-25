IR A
IR A

MasterChef Celebrity: Wanda Nara filtró una foto con un nuevo participante y tuvo que borrarla

La conductora publicó una historia de Instagram y, a los pocos segundos, la eliminó porque había adelantado el ingreso de un famoso, el cual no estaba anunciado.

Wanda Nara tuvo un nuevo error en redes sociales.

Wanda Nara tuvo un nuevo error en redes sociales.

Redes sociales

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, protagonizó un nuevo blooper en redes sociales al publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram y tener que borrarla a los pocos minutos. El motivo tuvo que ver con que reveló la aparición de un nuevo participante en el programa, el cual no estaba anunciado.

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.
Te puede interesar:

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

A pesar de que la imagen haya sido eliminada, las capturas ya se habían concretado. El episodio ocurrió en medio de una jornada de grabaciones y la conductora publicó la imagen con inocencia, sin darse cuenta de que allí estaba un famoso.

“My team”, escribió Wanda en referencia a su equipo de trabajo y en la foto grupal no solo se la veía con distintos famosos que forman parte de la temporada, sino también con algunos integrantes del staff de producción. Pero algunas personas se quedaron mirando detalladamente y encontraron al intruso.

En las imágenes se encontraba Rusherking, el cantante y expareja de la China Suárez. El mismo no había sido informado en redes sociales ni en el canal, lo cual generó una gran sorpresa en el público. La imagen fue capturada por En lo picante y se hizo viral.

wanda

En sus últimas declaraciones sobre la China Suárez, Rusherking reflexionó: Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El abogado está acusado de chantaje, manipulación y supuestos rituales con animales.

"A pasar las fiestas adentro": el mensaje de Mauro Icardi contra el ex abogado de Wanda Nara

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Wanda Nara muestra una nueva veta como empresaria y vende su ropa usada.

El nuevo negocio de Wanda Nara que causó polémica: vende una polera Balenciaga usada a $5 millones

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.

Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 17 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 42 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 55 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 57 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 58 minutos