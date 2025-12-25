MasterChef Celebrity: Wanda Nara filtró una foto con un nuevo participante y tuvo que borrarla La conductora publicó una historia de Instagram y, a los pocos segundos, la eliminó porque había adelantado el ingreso de un famoso, el cual no estaba anunciado. + Seguir en







Wanda Nara tuvo un nuevo error en redes sociales. Redes sociales

La conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara, protagonizó un nuevo blooper en redes sociales al publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram y tener que borrarla a los pocos minutos. El motivo tuvo que ver con que reveló la aparición de un nuevo participante en el programa, el cual no estaba anunciado.

A pesar de que la imagen haya sido eliminada, las capturas ya se habían concretado. El episodio ocurrió en medio de una jornada de grabaciones y la conductora publicó la imagen con inocencia, sin darse cuenta de que allí estaba un famoso.

“My team”, escribió Wanda en referencia a su equipo de trabajo y en la foto grupal no solo se la veía con distintos famosos que forman parte de la temporada, sino también con algunos integrantes del staff de producción. Pero algunas personas se quedaron mirando detalladamente y encontraron al intruso.

En las imágenes se encontraba Rusherking, el cantante y expareja de la China Suárez. El mismo no había sido informado en redes sociales ni en el canal, lo cual generó una gran sorpresa en el público. La imagen fue capturada por En lo picante y se hizo viral.

wanda Redes sociales En sus últimas declaraciones sobre la China Suárez, Rusherking reflexionó: Uno no elige de quién enamorarse, yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”.