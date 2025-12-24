En su primer mensaje navideño, León XIV pidió una tregua global por Nochebuena El Papa se refirió al conflicto en Medio Oriente y expresó su "tristeza" por el rechazo de Rusia a realizar un alto al fuego. "Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", sostuvo. Por + Seguir en







En su primera Navidad al mando del Vaticano, el papa León XIV brindó el habitual mensaje oficial por la festividad más importante para el catolicismo, que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, y expresó su "tristeza" por el rechazo de Rusia a realizar un alto al fuego durante la Nochebuena del 24 de diciembre.

En un diálogo con periodistas en las escalinatas del complejo de jardines de Villa Barberini, en la localidad italiana de Castel Gandolfo, el sumo pontífice relanzó su pedido de respetar unas 24 horas de cese de conflictos en todo el mundo durante la celebración de la Navidad. "Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz", dijo el Papa este miércoles.

"Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad", aseguró León XIV, horas después de que se reportaran ataques masivos rusos que golpearon con severidad diversas regiones de Ucrania, en el marco de la guerra que llevan adelante ambos países y que está próxima a cumplir cuatro años desde su inicio. "Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", repitió el sumo pontífice.

El sucesor de Francisco, que está viviendo su primera Navidad al mando del Vaticano, también se refirió al conflicto en Medio Oriente entre el Estado de Israel y los palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. En este sentido, destacó el cese al fuego alcanzado meses atrás y el hecho de que en los territorios arrasados se puedan llevar adelante los festejos de Navidad, a pesar de la devastadora situación en el territorio.

tarjeta papa "La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz", fue el mensaje elegido por el papa León XIV. "Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante", aseguró León XIV.