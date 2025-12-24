El festejo navideño de Nicolás Maduro: bailó, tocó los timbales y desafió a Donald Trump El líder del régimen venezolano se presentó el martes por la noche en la parroquia San Agustín, un bastión del chavismo en Caracas. En la víspera de Nochebuena, aseguró que "el imperialismo no puede con nosotros". Por + Seguir en







El presidente de Venezuela Nicolás Maduro protagonizó el primero de una serie de festejos de Navidad en Caracas.

En medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro encabezó el martes por la noche una cena navideña "por la paz y felicidad" en una zona popular de la capital, Caracas. Durante su discurso, en el que también bailó y tocó el timbal, el líder del régimen aseguró que "el imperialismo no puede" derrocarlo, en una clara alusión a Washington.

Durante la noche del martes, Maduro se presentó en la parroquia San Agustín, uno de los históricos bastiones del chavismo. Allí, vistió una bufanda de Navidad, saludó a los vecinos del lugar y se sacó fotos con ellos. Junto a un grupo musical que se presentó en vivo, el mandatario venezolano tocó instrumentos de percusión para acompañar a las gaitas, un clásico género durante las fiestas de fin de año en el país.

maduro bailando2 Maduro bailó, tocó el timbal y se tomó fotos con los vecinos. "Yo no he sido ni seré jamás un magnate. Yo soy como ustedes: un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios", dijo Maduro en una clara referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego, en este mensaje que fue transmitido por cadena nacional mediante la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario sostuvo que su cercanía popular es la razón por la cual "el imperialismo no puede con nosotros".

En lo que significó la víspera de la Nochebuena, Maduro protagonizó este encuentro que, según adelantó, fue el principio de una serie de celebraciones que se replicarán "en todas las comunas del país". El objetivo del régimen es reforzar "la paz y la felicidad de Venezuela", sostuvo. Finalmente, tomó los palillos del timbal y, antes de ponerse a tocar la música, invitó: "¡A comer, a bailar!", y cerró con un grito de "¡Rumba, rumba!".

Esta presentación de Maduro no fue el único festejo oficialista que sucedió durante la noche del martes en Caracas. A pocos kilómetros de donde se encontraba el líder del régimen venezolano, la segunda en la línea de mando, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos Delcy Rodríguez, también asistió a otro barrio popular de la capital. Desde el escenario, ella rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos al comercio internacional del petróleo.