Trump instó a Maduro a que deje el poder y anunció que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado a Venezuela El mandatario republicano evitó confirmar un plan de derrocamiento directo, pero fue tajante sobre el futuro del líder chavista: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo". Sobre el petróleo confiscado, señaló: "Nos lo quedaremos, puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas". Por + Seguir en







Escala la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una severa advertencia al mandatario venezolano Nicolás Maduro, calificando de “inteligente” que deje el poder de manera inmediata. Durante una rueda de prensa en Florida, el mandatario republicano evitó confirmar un plan de derrocamiento directo, pero fue tajante sobre el futuro del líder chavista: “Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, aseguró, tras anticipar que habrá “severas y duraderas consecuencias” si persiste la resistencia.

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones por el bloqueo naval a buques petroleros sancionados. Trump confirmó que el gobierno estadounidense retendrá de forma permanente tanto las embarcaciones incautadas como el crudo que transportan, incluyendo un cargamento de 1,9 millones de barriles confiscado el pasado 10 de diciembre. “Nos lo quedaremos, puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas, también nos quedamos con los barcos”, precisó el mandatario.

En el plano militar, Trump presentó un ambicioso proyecto para construir un nuevo tipo de buque de guerra de gran tonelaje, que describió como “el más grande, rápido y poderoso jamás construido”. Este nuevo “acorazado”, que superaría en dimensiones a los históricos de la clase Iowa, estaría equipado con tecnología de vanguardia como misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos y láseres de alta potencia, con el objetivo de renovar la hegemonía naval estadounidense.

Respecto al combate al narcotráfico, el presidente reiteró sus acusaciones contra el Palacio de Miraflores, señalando que el régimen venezolano utiliza el envío de drogas para atacar a Estados Unidos. Trump subrayó que las operaciones de intercepción en el Caribe se mantienen activas contra cualquier país emisor de narcóticos, enfatizando que su estrategia busca recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses y frenar el ingreso de criminales.

Por su parte, Maduro calificó las recientes incautaciones de crudo como actos de “piratería” internacional. Desde Caracas, el gobierno venezolano anunció que iniciará acciones legales ante el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar las maniobras de la Marina estadounidense, mientras Washington confirmó que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero que navegaba cerca de las costas del país caribeño.

Finalmente, Trump reveló que mantuvo conversaciones con directivos de petroleras estadounidenses sobre el futuro de la industria en Venezuela. El mandatario concluyó su comparecencia destacando que participará personalmente en el diseño estético de los nuevos buques de guerra, asegurando que es “una persona muy estética” y que su visión, sumada a la ingeniería de la Marina, permitirá crear una flota sin precedentes en la historia militar.