25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

Tras las lluvias y tormentas que afectaron la provincia durante la semana de Navidad, se espera un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas para los últimos días del año. ¿Cuántos días va a durar el calor?

Por
El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

En Buenos Aires no se esperan lluvias ni precipitaciones durante la jornada. 
Te puede interesar:

A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina

Según informó el meteorólogo de Meteored, Cristian Garavaglia, se empieza a "consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre Buenos Aires". En específico, explicó que este fenómeno se dará los últimos 3 días del año, lo que "estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la ciudad".

Embed

Ola de calor en Buenos Aires: cómo aumentará las temperaturas

El meteorólogo además explicó que durante la semana se esperan mínimas entre 23° y 26° y máximas de 34° y 37°, hasta el miércoles 31.

"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", añadió Garavaglia.

Meteored pronóstico calor 25-12-25
Pronóstico extendido del SMN.

Pronóstico extendido del SMN.

A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina

A pesar del temporal y las altas temperaturas que afectaron Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormenta para el norte de la Argentina. ¿Cómo estará el clima durante la jornada?

El SMN comunicó que las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja.

"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual", señalaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Alerta por tormentas en Nochebuena: a qué hora llueve

El Unicenter registró un diluvio.

Temporal en el AMBA: los videos más impactantes del diluvio en Unicenter

play

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. 

Tras la súper tormenta, ¿lloverá o no durante la noche de Navidad?

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 14 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 39 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 52 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 54 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 55 minutos