El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura Tras las lluvias y tormentas que afectaron la provincia durante la semana de Navidad, se espera un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas para los últimos días del año. ¿Cuántos días va a durar el calor?







El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

Tras el temporal que afectó gran parte de la zona norte de Buenos Aires, se espera un rotundo cambio en las condiciones meteorológicas durante la última semana de 2025. Fin de año traerá altas temperaturas, lo que podría llegar a considerarse la primera ola de calor del verano. ¿Cuántos días va a durar el calor?

Según informó el meteorólogo de Meteored, Cristian Garavaglia, se empieza a "consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre Buenos Aires". En específico, explicó que este fenómeno se dará los últimos 3 días del año, lo que "estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la ciudad".

Embed Ola de calor en Buenos Aires: cómo aumentará las temperaturas El meteorólogo además explicó que durante la semana se esperan mínimas entre 23° y 26° y máximas de 34° y 37°, hasta el miércoles 31.

"Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en Buenos Aires, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional", añadió Garavaglia.

Meteored pronóstico calor 25-12-25 Pronóstico extendido del SMN. A pesar del calor, continúa activa la alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina A pesar del temporal y las altas temperaturas que afectaron Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormenta para el norte de la Argentina. ¿Cómo estará el clima durante la jornada?

El SMN comunicó que las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja. "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual", señalaron.