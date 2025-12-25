Habló el tío de la niña herida por una bala perdida en Navidad y dio detalles de su salud

El hombre brindó detalles sobre lo ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre, cuando su sobrina de 12 años recibió en su cabeza el impacto de un proyectil. "Está estable, la parte motriz por suerte no le tocó", reveló.

El tío de Angelina , la niña de 12 años que fue herida en su cabeza por una bala perdida durante los festejos de Navidad, habló este jueves y brindó detalles sobre la salud de la menor, que permanece internada y lucha por su vida en el Sanatorio de la Trinidad de Morón.

La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Hasta el momento, la investigación no pudo determinar la persona que efectuó el disparo y los vecinos de lugar asegurar que encontraron restos de proyectiles en los patios de sus casas.

“A las 12:05 pasó eso y cayó desplomada. Estábamos acá en la vereda y al toque la llevamos al hospital. Ella estaba mirando al cielo, mirando los fuegos artificiales. Le pegó de costado. Hay que ver que quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, señaló el hombre a la prensa en un primer momento.

Luego intentó llevar tranquilidad al explicar que Angelina, pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó".

"Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, completó.

Qué se sabe de la persona que disparó al aire

La policía trabaja en diversas teorías acerca de la persona que habría efectuado el disparo al aire durante los primeros minutos del 25 de diciembre, pero hasta el momento no hay detenidos.

“La familia sigue sin saber de dónde vino la bala y quién la tiró. No escucharon nada. Solamente se alertaron en el momento que la niña se empieza a sentir mal y expresa que le quema la nuca”, informó desde el lugar donde sucedieron los hechos el periodista de C5N Hernán Nucera en el programa De Una.

Embed - La BALA perdida que recibió la NIÑA está en la CABEZA y SIN ORIFICIO de SALIDA

En las próximas horas la clave de la investigación pasará por el testimonio que puedan llegar a aportar los vecinos del barrio de Villa Sarmiento. Luego de que Angelina sea ingresada a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo ocurrido ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5a. de Morón.

La investigación quedó a cargo de la la fiscal Valeria Courtade, que investiga el hecho como un homicidio de tentativa.

La palabra de los vecinos de la niña herida por una bala en Navidad

Uno de los vecinos reveló a C5N que "anoche estaba sentado con mi familia afuera y sentimos que había impactado algo. Nos levantamos a mirar y no encontramos nada. Ahora mirando las noticias empezamos a buscar y encontramos un proyectil en el suelo. No lo tocamos porque esperamos que venga la Policía".

vecino

"Para las Fiestas siempre pasa lo mismo lamentablemente, las detonaciones son iguales. Por el ruido puedo identificar que eran armas de fuego, evidentemente sí", completó el vecino que vivía en una propiedad ubicada en la parte trasera de la casa donde estaba Angelina con su familia celebrando la Navidad.