"Papá, tengo dolor": un hombre esperó 8 horas para que lo atendieran en un hospital y murió Prashant Sreekumar se presentó en el Hospital Grey Nuns, después de que se quejara por fuertes dolores en el pecho. Su familia denunció que el hombre, de 44 años, no fue debidamente atendido y le dijeron que su cuadro "no era nada grave". Por + Seguir en







Su familia denunció que solamente le hicieron un electrocardiograma y le recetaron paracetamol.

Un hombre de 44 años murió tras esperar ocho horas ser atendido en un hospital para recibir un tratamiento. Prashant Sreekumar se presentó en el Hospital Grey Nuns en Canadá con un fuerte dolor de pecho y con el correr de las horas su condición empeoró hasta que se descompensó en el lugar.

Según el relato de los presentes, Sreekumar ingresó al hospital junto a su familia, por un fuerte dolor de pecho, al que le describió a los enfermeros como "que era de 15 sobre 10". Sin embargo, en la sala de espera solamente le realizaron un electrocardiograma "tras el cual le dijeron que no había nada grave", informó el medio India Today.

Mientras Prashant esperaba que lo atendieran, las enfermeras le dieron Tylenol, una reconocida marca de paracetamol, y controlaron su presión. A pesar de esto, la espera fue tan larga que cuando lo llamaron debidamente para que lo viera el equipo médico se descompensó.

"Después de estar sentado unos 10 segundos, me miró, se levantó, puso su mano en su pecho y simplemente se desplomó", contó el padre. Según lo que trascendió en medios locales, el hombre sufrió un ataque cardíaco y murió en el acto.

Desde India Today compartieron un video donde se puede observar a la esposa de Prashant denunciando el mal accionar médico.

Embed Tragic loss in Edmonton: 44-year-old Indian-origin father of three d!ed due to negligence of hospital staff , Prashant Sreekumar, waited over 8 hours in ER with severe chest pain and high BP before collapsing from cardiac arrest. RIP

pic.twitter.com/XzsqPDLE3n — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 25, 2025